Розкішний грецький десерт можна приготувати всього з двох інгредієнтів: про магазинні цукерки ви забудете назавжди (відео)
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Чудові солодощі — елегантні та прості
Ми розповідали, як смачно приготувати кабачки. Тепер ділимось рецептом чудових солодощів, з якими ви забудете про магазинні цукерки.
У Греції цей солодкий снек з двох інгредієнтів називають Пастелі. Виходить тугий медово-кунжутний батончик. Рецептом солодощів поділилась кулінарна блогерка під ніком chefmarinie.
Інгредієнти:
- 250 г кунжутного насіння
- 250 мл якісного меду
Спосіб приготування:
- Розігрійте сковороду на середньому вогні. Додайте кунжутне насіння та, постійно помішуючи, обсмажте протягом 10-12 хвилин, до легкого золотистого кольору. Не дайте насінню пригоріти — це дуже важливо!
- Зніміть підсмажене насіння з вогню. У тій же сковороді на сильному вогні розігрійте мед, доки він не почне пузиритися та пінитися.
- Поверніть кунжут у сковороду. Постійно помішуючи, протягом 5 хвилин добре з'єднайте мед з кунжутним насінням.
- Застеліть деко пергаментним папером. Викладіть суміш кунжуту на деко та рівномірно розподіліть її. Притисніть масу до дна дека.
- Дайте батончику охолонути протягом 20 хвилин. Наріжте батончик на квадрати або інші бажані шматки.
Подавайте пастелі як самостійну закуску або з чаєм, йогуртом чи улюбленими фруктами. Також ми розповідали, як смачно заготувати вишню на зиму.