Розкішний грецький десерт можна приготувати всього з двох інгредієнтів: про магазинні цукерки ви забудете назавжди (відео)

Чудові солодощі — елегантні та прості

Ми розповідали, як смачно приготувати кабачки. Тепер ділимось рецептом чудових солодощів, з якими ви забудете про магазинні цукерки.

У Греції цей солодкий снек з двох інгредієнтів називають Пастелі. Виходить тугий медово-кунжутний батончик. Рецептом солодощів поділилась кулінарна блогерка під ніком chefmarinie.

Інгредієнти:

250 г кунжутного насіння

250 мл якісного меду

Спосіб приготування:

Розігрійте сковороду на середньому вогні. Додайте кунжутне насіння та, постійно помішуючи, обсмажте протягом 10-12 хвилин, до легкого золотистого кольору. Не дайте насінню пригоріти — це дуже важливо! Зніміть підсмажене насіння з вогню. У тій же сковороді на сильному вогні розігрійте мед, доки він не почне пузиритися та пінитися. Поверніть кунжут у сковороду. Постійно помішуючи, протягом 5 хвилин добре з'єднайте мед з кунжутним насінням. Застеліть деко пергаментним папером. Викладіть суміш кунжуту на деко та рівномірно розподіліть її. Притисніть масу до дна дека. Дайте батончику охолонути протягом 20 хвилин. Наріжте батончик на квадрати або інші бажані шматки.

Подавайте пастелі як самостійну закуску або з чаєм, йогуртом чи улюбленими фруктами. Також ми розповідали, як смачно заготувати вишню на зиму.