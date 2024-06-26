Найсмачніший майонез легко приготувати вдома: жодних сирих яєць, впорається навіть дитина (відео)

Соус виходить густим і повністю натуральним

Ми ділились рецептом апетитного томатного соусу. Тепер розповідаємо як вдома за лічені хвилини приготувати майонез.

Соус за рецептом від Ектора Хіменеса-Браво готується без сирих яєць, він виходить набагато смачнішим та кориснішим, ніж магазинний. А ще ви точно будете впевнені в тому, що в соусі немає нічого зайвого. Цей рецепт майонезу неймовірно простий та швидкий, адже для його приготування знадобиться лише 5 хвилин та кілька доступних інгредієнтів.

Інгредієнти:

3 варених яйця (круто)

80 мл води

50 мл оливкової олії

1 ст. л. винного оцту

сіль до смаку

Спосіб приготування:

Відварюємо яйця круто. Можна зробити це заздалегідь, тоді не треба буде чекати їх охолодження і рецепт займе кілька хвилин. Чистимо їх від шкаралупи. Яйця, воду, оливкову олію та оцет перекладаємо у ємність для збивання. Збиваємо занурювальним блендером до отримання гладкої та однорідної маси. Солимо до смаку.

Цей майонез чудово підходить до будь-якої страви чи закуски. Його можна використовувати для бутербродів, салатів, сендвічів, м'яса, риби та овочів. Ми саме ділились вдалим рецептом салату, де він стане в пригоді.