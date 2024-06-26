Найсмачніший майонез легко приготувати вдома: жодних сирих яєць, впорається навіть дитина (відео)
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Соус виходить густим і повністю натуральним
Ми ділились рецептом апетитного томатного соусу. Тепер розповідаємо як вдома за лічені хвилини приготувати майонез.
Соус за рецептом від Ектора Хіменеса-Браво готується без сирих яєць, він виходить набагато смачнішим та кориснішим, ніж магазинний. А ще ви точно будете впевнені в тому, що в соусі немає нічого зайвого. Цей рецепт майонезу неймовірно простий та швидкий, адже для його приготування знадобиться лише 5 хвилин та кілька доступних інгредієнтів.
Інгредієнти:
- 3 варених яйця (круто)
- 80 мл води
- 50 мл оливкової олії
- 1 ст. л. винного оцту
- сіль до смаку
Спосіб приготування:
- Відварюємо яйця круто. Можна зробити це заздалегідь, тоді не треба буде чекати їх охолодження і рецепт займе кілька хвилин.
- Чистимо їх від шкаралупи. Яйця, воду, оливкову олію та оцет перекладаємо у ємність для збивання.
- Збиваємо занурювальним блендером до отримання гладкої та однорідної маси. Солимо до смаку.
Цей майонез чудово підходить до будь-якої страви чи закуски. Його можна використовувати для бутербродів, салатів, сендвічів, м'яса, риби та овочів. Ми саме ділились вдалим рецептом салату, де він стане в пригоді.