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Найсмачніший майонез легко приготувати вдома: жодних сирих яєць, впорається навіть дитина (відео)

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Майонез за цим рецептом точно вдасться
Майонез за цим рецептом точно вдасться

Соус виходить густим і повністю натуральним

Ми ділились рецептом апетитного томатного соусу. Тепер розповідаємо як вдома за лічені хвилини приготувати майонез.

Соус за рецептом від Ектора Хіменеса-Браво готується без сирих яєць, він виходить набагато смачнішим та кориснішим, ніж магазинний. А ще ви точно будете впевнені в тому, що в соусі немає нічого зайвого. Цей рецепт майонезу неймовірно простий та швидкий, адже для його приготування знадобиться лише 5 хвилин та кілька доступних інгредієнтів.

Інгредієнти:

  • 3 варених яйця (круто)
  • 80 мл води
  • 50 мл оливкової олії
  • 1 ст. л. винного оцту
  • сіль до смаку

Спосіб приготування:

  1. Відварюємо яйця круто. Можна зробити це заздалегідь, тоді не треба буде чекати їх охолодження і рецепт займе кілька хвилин.
  2. Чистимо їх від шкаралупи. Яйця, воду, оливкову олію та оцет перекладаємо у ємність для збивання.
  3. Збиваємо занурювальним блендером до отримання гладкої та однорідної маси. Солимо до смаку.

Цей майонез чудово підходить до будь-якої страви чи закуски. Його можна використовувати для бутербродів, салатів, сендвічів, м'яса, риби та овочів. Ми саме ділились вдалим рецептом салату, де він стане в пригоді.

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#Рецепт #Соус #Майонез #Ектор Хіменес Браво