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30 хвилин і готово: рецепт варення з агрусу

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
Дата публікації
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Це варення виходить дуже смачним та ароматним (зображення створено за допомогою ШІ) Новина оновлена 27 червня 2024, 09:13
Це варення виходить дуже смачним та ароматним (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Це варення стане чудовим доповненням до чаю.

Літо щедро дарує нам свої щедроти: стиглі ягоди, запашні трави, лагідне сонце. Саме час зберегти тепло літніх днів у солодких заготовках, які зігріють душу в холодні зимові вечори.

Сьогодні ми поділимося з вами рецептом варення з агрусу – простого, але неймовірно смачного, яке стане окрасою будь-якого чаювання.

Інгредієнти:

  • Агрус – 1 кг
  • Цукор – 800 г
  • Вода – 200 мл
  • М'ята – 2-3 гілочки (за бажанням)
  • Ваніль – 1 стручок (за бажанням)

Приготування:

  1. Підготуємо агрус. Ягоди агрусу ретельно промиємо, видалимо плодоніжки. За бажанням, можна очистити агрус від шкірки.
  2. Варимо сироп. У каструлю наллємо воду, додамо цукор і доведемо до кипіння. Постійно помішуючи, варимо сироп протягом 5 хвилин, щоб цукор повністю розчинився.
  3. Додаємо агрус. У киплячий сироп викладемо агрус і м'яко перемішаємо. Додамо ваніль (за бажанням).
  4. Варимо варення. Варимо варення на повільному вогні протягом 15-20 хвилин, періодично знімаючи піну.
  5. Розливаємо варення. Готове варення знімемо з вогню, розіллємо у стерилізовані банки та закриємо кришками.
  6. Зберігаємо варення. Варення з агрусу можна зберігати в прохолодному місці протягом року.

Також, пропонуємо рецепт полуничного десерту. Раніше ми пропонували рецепт полуничного сорбету.

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