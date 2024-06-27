30 хвилин і готово: рецепт варення з агрусу

Це варення стане чудовим доповненням до чаю.

Літо щедро дарує нам свої щедроти: стиглі ягоди, запашні трави, лагідне сонце. Саме час зберегти тепло літніх днів у солодких заготовках, які зігріють душу в холодні зимові вечори.

Сьогодні ми поділимося з вами рецептом варення з агрусу – простого, але неймовірно смачного, яке стане окрасою будь-якого чаювання.

Інгредієнти:

Агрус – 1 кг

Цукор – 800 г

Вода – 200 мл

М'ята – 2-3 гілочки (за бажанням)

Ваніль – 1 стручок (за бажанням)

Приготування:

Підготуємо агрус. Ягоди агрусу ретельно промиємо, видалимо плодоніжки. За бажанням, можна очистити агрус від шкірки. Варимо сироп. У каструлю наллємо воду, додамо цукор і доведемо до кипіння. Постійно помішуючи, варимо сироп протягом 5 хвилин, щоб цукор повністю розчинився. Додаємо агрус. У киплячий сироп викладемо агрус і м'яко перемішаємо. Додамо ваніль (за бажанням). Варимо варення. Варимо варення на повільному вогні протягом 15-20 хвилин, періодично знімаючи піну. Розливаємо варення. Готове варення знімемо з вогню, розіллємо у стерилізовані банки та закриємо кришками. Зберігаємо варення. Варення з агрусу можна зберігати в прохолодному місці протягом року.

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