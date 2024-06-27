Які рослини треба поливати кефіром для кращого врожаю
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Є види рослин, яким кефір допомагає краще рости.
Липень — це не лише середина літа, а й пік городнього сезону. Саме зараз багато овочів та ягід досягають зрілості, радуючи нас своїми барвами та ароматами. Але щоб отримати щедрий урожай, важливо знати, як правильно доглядати за своїми рослинами в цей період. Також, ми писали, як отримати хороший врожай огірків.
Липневі роботи на городі:
1. Полив:
- У липні погода часто буває спекотною та сухою, тому важливо регулярно поливати рослини.
- Найкращий час для поливу — ранок або вечір, коли сонце не таке активне.
- Використовуйте відстояну або дощову воду.
- Не допускайте пересихання ґрунту, але й не заливайте рослини, адже це може призвести до загнивання коренів.
2. Підживлення:
- Для стимуляції плодоношення та покращення якості плодів важливо підгодувати рослини мінеральними та органічними добривами.
- Використовуйте добрива, які підходять для конкретної культури.
- Дотримуйтесь інструкцій на упаковці добрива.
3. Прополка та розпушування:
- Регулярно прополюйте грядки, щоб видаляти бур'яни, які забирають у культурних рослин воду та поживні речовини.
- Розпушуйте ґрунт навколо рослин, щоб забезпечити доступ повітря до коренів.
4. Боротьба з шкідниками та хворобами:
- Регулярно оглядайте рослини на наявність шкідників та хвороб.
- При перших ознаках шкідників або хвороб обробіть рослини відповідними препаратами.
- Для профілактики захворювань можна використовувати народні засоби, наприклад, настій часнику або лопуха.
5. Збір врожаю:
- Збирайте врожай вчасно, коли плоди дозріють.
- Не перетримуйте плоди на рослинах, адже це може призвести до їх псування.
- Зібраний врожай зберігайте в прохолодному, сухому місці.
6. Догляд за садовими деревами та чагарниками:
- У липні можна провести санітарну обрізку дерев та чагарників, видаляючи сухі, хворі та пошкоджені гілки.
- Також можна провести обробку дерев та чагарників від шкідників та хвороб.
Раніше ми писали, що не можна садити поряд із томатами.Також, ми ділились, чим удобрювати огірки на грядці.