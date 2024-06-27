Які рослини треба поливати кефіром для кращого врожаю

Є види рослин, яким кефір допомагає краще рости.

Липень — це не лише середина літа, а й пік городнього сезону. Саме зараз багато овочів та ягід досягають зрілості, радуючи нас своїми барвами та ароматами. Але щоб отримати щедрий урожай, важливо знати, як правильно доглядати за своїми рослинами в цей період. Також, ми писали, як отримати хороший врожай огірків.

Липневі роботи на городі:

1. Полив:

У липні погода часто буває спекотною та сухою, тому важливо регулярно поливати рослини.

Найкращий час для поливу — ранок або вечір, коли сонце не таке активне.

Використовуйте відстояну або дощову воду.

Не допускайте пересихання ґрунту, але й не заливайте рослини, адже це може призвести до загнивання коренів.

2. Підживлення:

Для стимуляції плодоношення та покращення якості плодів важливо підгодувати рослини мінеральними та органічними добривами.

Використовуйте добрива, які підходять для конкретної культури.

Дотримуйтесь інструкцій на упаковці добрива.

3. Прополка та розпушування:

Регулярно прополюйте грядки, щоб видаляти бур'яни, які забирають у культурних рослин воду та поживні речовини.

Розпушуйте ґрунт навколо рослин, щоб забезпечити доступ повітря до коренів.

4. Боротьба з шкідниками та хворобами:

Регулярно оглядайте рослини на наявність шкідників та хвороб.

При перших ознаках шкідників або хвороб обробіть рослини відповідними препаратами.

Для профілактики захворювань можна використовувати народні засоби, наприклад, настій часнику або лопуха.

5. Збір врожаю:

Збирайте врожай вчасно, коли плоди дозріють.

Не перетримуйте плоди на рослинах, адже це може призвести до їх псування.

Зібраний врожай зберігайте в прохолодному, сухому місці.

6. Догляд за садовими деревами та чагарниками:

У липні можна провести санітарну обрізку дерев та чагарників, видаляючи сухі, хворі та пошкоджені гілки.

Також можна провести обробку дерев та чагарників від шкідників та хвороб.

Раніше ми писали, що не можна садити поряд із томатами.Також, ми ділились, чим удобрювати огірки на грядці.