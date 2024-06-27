Діти будуть у захваті: рецепт оладок з вишнями

Ці оладки стануть чудовим варіантом сніданку.

Ароматні, рум'яні, з апетитною вишневою начинкою – оладки з вишнями стануть окрасою будь-якого сніданку чи сімейного чаювання. Ця страва не лише смачна, але й проста у приготуванні, тому з нею впорається навіть кулінар-початківець. Також, пропонуємо рецепт яблучних оладок.

Інгредієнти:

Для тіста:

Борошно пшеничне – 250 г

Кефір або кисле молоко – 500 мл

Яйце – 1 шт.

Цукор – 2 ст. л.

Сіль – 1/2 ч. л.

Сода – 1/2 ч. л.

Олія рослинна – 2 ст. л.

Для начинки:

Вишня свіжа або заморожена – 200 г

Цукор – 2 ст. л. (за смаком)

Крохмаль кукурудзяний – 1 ст. л. (за бажанням)

Приготування:

Готуємо тісто. У мисці змішаємо кефір, яйце, цукор, сіль та соду. Поступово додаємо борошно, постійно помішуючи, щоб не було грудок. Тісто має бути густим, як сметана. Залишаємо тісто на 15 хвилин, щоб воно "підійшло". Готуємо начинку. Вишню помиємо, видалимо кісточки. У мисці змішаємо вишню з цукром. Якщо ви використовуєте заморожену вишню, її не потрібно розморожувати. Випікаємо оладки. Сковороду розігріємо з олією. Викладаємо тісто ложкою, формуючи круглі оладки. Коли оладки підрум'яняться знизу, перевернемо їх на інший бік. Додаємо начинку. На половину оладок викладемо вишню з цукром. Накриємо другою половиною оладок і злегка притиснемо. Обсмажуємо оладки. Обсмажуємо оладки з вишнею на повільному вогні протягом 2-3 хвилин з кожного боку, до золотистого кольору. Подаємо оладки. Подаємо оладки з вишнями гарячими, посипавши цукровою пудрою або поливши медом.

Оладки подам гарячими зі сметаною, солодким сиропом, медом або улюбленим варенням. Також, пропонуємо рецепт кабачкових оладок.