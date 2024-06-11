Навариста рибна солянка: зігріваюча та смачна страва на будь-яку пору року

Цей суп виходить дуже наваристим та ароматним.

Ця страва має багату історію, адже її готували ще в часи Київської Русі. Її основа — це насичений бульйон, зварений з декількох видів риби, до якого додаються овочі, оливки, спеції та, за бажанням, лимон.

Сьогодні ми поділимося з вами рецептом класичної рибної солянки, яка стане окрасою вашого сімейного обіду. Також, пропонуємо рецепт супу-пюре з цукіні та петрушкою.

Інгредієнти:

500 г риби (філе або цілі риби) (минтай, хек, судак, лосось)

200 г копченої риби

2 цибулини

2 моркви

2 солоних огірки

2 ст. л. томатної пасти

100 г оливок

2 лаврових листки

5 горошин чорного перцю

Сіль, перець за смаком

Лимон для подачі (за бажанням)

Зелень для прикраси (за бажанням)

Приготування:

Готуємо бульйон: Рибу очистіть, помийте та розріжте на шматки. Залийте холодною водою, додайте лавровий лист, перець горошком і доведіть до кипіння. Зніміть піну, посоліть за смаком і варіть протягом 20-30 хвилин. Обсмажуємо овочі: Цибулю дрібно наріжте, моркву натріть на тертці. Обсмажте овочі на олії до золотистого кольору. Додаємо томатну пасту: До обсмажених овочів додайте томатну пасту, перемішайте й тушкуйте ще 5 хвилин. Додаємо овочі до бульйону: Готові овочі з томатною пастою додайте до рибного бульйону. Додаємо копчену рибу: Копчену рибу наріжте шматочками й додайте до бульйону. Додаємо оливки: Оливки наріжте кільцями й додайте до бульйону. Додаємо огірки: Солоні огірки наріжте кубиками й додайте до бульйону. Варимо солянку: Доведіть солянку до кипіння, зменшіть вогонь і варіть ще 10-15 хвилин. Подаємо солянку: Готову солянку розлийте по тарілках, за бажанням додайте скибочку лимона та зелень.

Цей наваристий суп добре зігріває в холоди. Також ми ділились рецептом дуже смачної та ароматної шурпи. Радимо звернути увагу на рецепт дуже смачного салату з м’ясом.