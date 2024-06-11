Навариста рибна солянка: зігріваюча та смачна страва на будь-яку пору року
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Цей суп виходить дуже наваристим та ароматним.
Ця страва має багату історію, адже її готували ще в часи Київської Русі. Її основа — це насичений бульйон, зварений з декількох видів риби, до якого додаються овочі, оливки, спеції та, за бажанням, лимон.
Сьогодні ми поділимося з вами рецептом класичної рибної солянки, яка стане окрасою вашого сімейного обіду. Також, пропонуємо рецепт супу-пюре з цукіні та петрушкою.
Інгредієнти:
- 500 г риби (філе або цілі риби) (минтай, хек, судак, лосось)
- 200 г копченої риби
- 2 цибулини
- 2 моркви
- 2 солоних огірки
- 2 ст. л. томатної пасти
- 100 г оливок
- 2 лаврових листки
- 5 горошин чорного перцю
- Сіль, перець за смаком
- Лимон для подачі (за бажанням)
- Зелень для прикраси (за бажанням)
Приготування:
- Готуємо бульйон: Рибу очистіть, помийте та розріжте на шматки. Залийте холодною водою, додайте лавровий лист, перець горошком і доведіть до кипіння. Зніміть піну, посоліть за смаком і варіть протягом 20-30 хвилин.
- Обсмажуємо овочі: Цибулю дрібно наріжте, моркву натріть на тертці. Обсмажте овочі на олії до золотистого кольору.
- Додаємо томатну пасту: До обсмажених овочів додайте томатну пасту, перемішайте й тушкуйте ще 5 хвилин.
- Додаємо овочі до бульйону: Готові овочі з томатною пастою додайте до рибного бульйону.
- Додаємо копчену рибу: Копчену рибу наріжте шматочками й додайте до бульйону.
- Додаємо оливки: Оливки наріжте кільцями й додайте до бульйону.
- Додаємо огірки: Солоні огірки наріжте кубиками й додайте до бульйону.
- Варимо солянку: Доведіть солянку до кипіння, зменшіть вогонь і варіть ще 10-15 хвилин.
- Подаємо солянку: Готову солянку розлийте по тарілках, за бажанням додайте скибочку лимона та зелень.
Цей наваристий суп добре зігріває в холоди. Також ми ділились рецептом дуже смачної та ароматної шурпи. Радимо звернути увагу на рецепт дуже смачного салату з м’ясом.