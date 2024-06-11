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Навариста рибна солянка: зігріваюча та смачна страва на будь-яку пору року

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Цей суп стане вашим улюбленим (зображення створено за допомогою ШІ)
Цей суп стане вашим улюбленим (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Цей суп виходить дуже наваристим та ароматним.

Ця страва має багату історію, адже її готували ще в часи Київської Русі. Її основа — це насичений бульйон, зварений з декількох видів риби, до якого додаються овочі, оливки, спеції та, за бажанням, лимон.

Сьогодні ми поділимося з вами рецептом класичної рибної солянки, яка стане окрасою вашого сімейного обіду. Також, пропонуємо рецепт супу-пюре з цукіні та петрушкою.

Інгредієнти:

  • 500 г риби (філе або цілі риби) (минтай, хек, судак, лосось)
  • 200 г копченої риби
  • 2 цибулини
  • 2 моркви
  • 2 солоних огірки
  • 2 ст. л. томатної пасти
  • 100 г оливок
  • 2 лаврових листки
  • 5 горошин чорного перцю
  • Сіль, перець за смаком
  • Лимон для подачі (за бажанням)
  • Зелень для прикраси (за бажанням)

Приготування:

  1. Готуємо бульйон: Рибу очистіть, помийте та розріжте на шматки. Залийте холодною водою, додайте лавровий лист, перець горошком і доведіть до кипіння. Зніміть піну, посоліть за смаком і варіть протягом 20-30 хвилин.
  2. Обсмажуємо овочі: Цибулю дрібно наріжте, моркву натріть на тертці. Обсмажте овочі на олії до золотистого кольору.
  3. Додаємо томатну пасту: До обсмажених овочів додайте томатну пасту, перемішайте й тушкуйте ще 5 хвилин.
  4. Додаємо овочі до бульйону: Готові овочі з томатною пастою додайте до рибного бульйону.
  5. Додаємо копчену рибу: Копчену рибу наріжте шматочками й додайте до бульйону.
  6. Додаємо оливки: Оливки наріжте кільцями й додайте до бульйону.
  7. Додаємо огірки: Солоні огірки наріжте кубиками й додайте до бульйону.
  8. Варимо солянку: Доведіть солянку до кипіння, зменшіть вогонь і варіть ще 10-15 хвилин.
  9. Подаємо солянку: Готову солянку розлийте по тарілках, за бажанням додайте скибочку лимона та зелень.

Цей наваристий суп добре зігріває в холоди. Також ми ділились рецептом дуже смачної та ароматної шурпи. Радимо звернути увагу на рецепт дуже смачного салату з м’ясом.

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