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Насолода у кожній ложці: рецепт ароматного супу з фрикадельками

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Суп стане смачним доповненням вашого столу (зображення створено за допомогою ШІ)
Суп стане смачним доповненням вашого столу (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Цей суп з фрикадельками — не лише дуже ароматний та смачний, але й ситний.

Суп з фрикадельками – це класика домашньої кухні, яка завжди приносить задоволення і дорослим, і дітям. Ароматний бульйон, ніжні фрикадельки та овочі – це ідеальна страва для холодного дня. Також, пропонуємо рецепт кабачкового супу.

Сьогодні ми поділимося з вами рецептом ароматного супу з фрикадельками, який стане вашим улюбленим!

Інгредієнти:

Для фрикадельок:

  • 500 г фаршу (свинячий, яловичий або курячий)
  • 1 цибулина
  • 1 яйце
  • 1 скибочка білого хліба, замочена у молоці
  • 1 ст. л. рубаної петрушки
  • Сіль та перець за смаком

Для супу:

  • 2 л води або бульйону
  • 2 картоплини
  • 1 морква
  • 1 цибулина
  • 1 стебель селери
  • 2 лаврових листки
  • 5 горошин чорного перцю
  • Сіль та перець за смаком
  • Зелень петрушки для подачі

Приготування:

  1. Приготуйте фрикадельки: Цибулю подрібніть і обсмажте на вершковому маслі до м'якості. З хліба відіжміть молоко і додайте його до фаршу. Додайте цибулю, яйце, петрушку, сіль та перець. Добре перемішайте і сформуйте з фаршу фрикадельки.
  2. Приготуйте суп: У каструлі закип'ятіть воду або бульйон. Додайте нарізану кубиками картоплю, моркву, селеру, лавровий лист та чорний перець. Варіть протягом 15-20 хвилин.
  3. Додайте фрикадельки: Додайте фрикадельки до супу і варіть ще 10-15 хвилин, або до готовності фрикадельок.
  4. Подавайте: Подавайте суп гарячим, посипавши рубленою петрушкою.

Суп подаємо з домашньою сметаною. Також, пропонуємо рецепт легкого супчику.

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