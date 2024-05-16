Насолода у кожній ложці: рецепт ароматного супу з фрикадельками
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Цей суп з фрикадельками — не лише дуже ароматний та смачний, але й ситний.
Суп з фрикадельками – це класика домашньої кухні, яка завжди приносить задоволення і дорослим, і дітям. Ароматний бульйон, ніжні фрикадельки та овочі – це ідеальна страва для холодного дня. Також, пропонуємо рецепт кабачкового супу.
Сьогодні ми поділимося з вами рецептом ароматного супу з фрикадельками, який стане вашим улюбленим!
Інгредієнти:
Для фрикадельок:
- 500 г фаршу (свинячий, яловичий або курячий)
- 1 цибулина
- 1 яйце
- 1 скибочка білого хліба, замочена у молоці
- 1 ст. л. рубаної петрушки
- Сіль та перець за смаком
Для супу:
- 2 л води або бульйону
- 2 картоплини
- 1 морква
- 1 цибулина
- 1 стебель селери
- 2 лаврових листки
- 5 горошин чорного перцю
- Сіль та перець за смаком
- Зелень петрушки для подачі
Приготування:
- Приготуйте фрикадельки: Цибулю подрібніть і обсмажте на вершковому маслі до м'якості. З хліба відіжміть молоко і додайте його до фаршу. Додайте цибулю, яйце, петрушку, сіль та перець. Добре перемішайте і сформуйте з фаршу фрикадельки.
- Приготуйте суп: У каструлі закип'ятіть воду або бульйон. Додайте нарізану кубиками картоплю, моркву, селеру, лавровий лист та чорний перець. Варіть протягом 15-20 хвилин.
- Додайте фрикадельки: Додайте фрикадельки до супу і варіть ще 10-15 хвилин, або до готовності фрикадельок.
- Подавайте: Подавайте суп гарячим, посипавши рубленою петрушкою.
Суп подаємо з домашньою сметаною. Також, пропонуємо рецепт легкого супчику.