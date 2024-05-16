Насолода у кожній ложці: рецепт ароматного супу з фрикадельками

Цей суп з фрикадельками — не лише дуже ароматний та смачний, але й ситний.

Суп з фрикадельками – це класика домашньої кухні, яка завжди приносить задоволення і дорослим, і дітям. Ароматний бульйон, ніжні фрикадельки та овочі – це ідеальна страва для холодного дня. Також, пропонуємо рецепт кабачкового супу.

Сьогодні ми поділимося з вами рецептом ароматного супу з фрикадельками, який стане вашим улюбленим!

Інгредієнти:

Для фрикадельок:

500 г фаршу (свинячий, яловичий або курячий)

1 цибулина

1 яйце

1 скибочка білого хліба, замочена у молоці

1 ст. л. рубаної петрушки

Сіль та перець за смаком

Для супу:

2 л води або бульйону

2 картоплини

1 морква

1 цибулина

1 стебель селери

2 лаврових листки

5 горошин чорного перцю

Сіль та перець за смаком

Зелень петрушки для подачі

Приготування:

Приготуйте фрикадельки: Цибулю подрібніть і обсмажте на вершковому маслі до м'якості. З хліба відіжміть молоко і додайте його до фаршу. Додайте цибулю, яйце, петрушку, сіль та перець. Добре перемішайте і сформуйте з фаршу фрикадельки. Приготуйте суп: У каструлі закип'ятіть воду або бульйон. Додайте нарізану кубиками картоплю, моркву, селеру, лавровий лист та чорний перець. Варіть протягом 15-20 хвилин. Додайте фрикадельки: Додайте фрикадельки до супу і варіть ще 10-15 хвилин, або до готовності фрикадельок. Подавайте: Подавайте суп гарячим, посипавши рубленою петрушкою.

Суп подаємо з домашньою сметаною. Також, пропонуємо рецепт легкого супчику.