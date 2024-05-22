Ситний та ароматний: рецепт німецького картопляного супу з беконом

Картопляний суп — це класика німецької кухні, яка вразить вас своїм смаком.

Холодна пора року – це час для зігріваючих та ситних страв, які не лише наповнять ваше тіло теплом, але й порадують вишуканим смаком. Сьогодні ми запрошуємо вас у захоплюючу кулінарну подорож до Німеччини, де познайомимося з рецептом традиційного картопляного супу з беконом, який по праву вважається одним із найулюбленіших і найвідоміших супів у цій країні. Також, пропонуємо рецепт супу з кабачком.

Історія та походження супу:

Німецький картопляний суп з беконом, або "картоффелсуппе міт шпек" (Kartoffelsuppe mit Speck), має багатовікову історію. Його коріння сягають часів Середньовіччя, коли картопля стала доступною їжею для простих людей. Селяни готували цей суп з простих і доступних інгредієнтів, таких як картопля, бекон, цибуля та спеції. З часом рецепт вдосконалювався, доповнюючись новими інгредієнтами та нюансами, але його автентичність та простота приготування збереглися й донині.

Інгредієнти та особливості приготування:

Для приготування німецького картопляного супу з беконом вам знадобляться:

500 г картоплі;

200 г бекону;

1 цибулина;

2 зубчики часнику;

1 столова ложка вершкового масла;

1 літр курячого бульйону;

200 мл молока;

1 лавровий лист;

1/2 чайної ложки мускатного горіха;

Сіль та перець за смаком.

Приготування супу не складе особливих труднощів:

Наріжте бекон кубиками, а цибулю та часник – дрібно. Обсмажте бекон на вершковому маслі до золотистого кольору. Додайте цибулю та часник, обсмажте їх до м'якості. Додайте нарізану кубиками картоплю, лавровий лист та мускатний горіх. Залийте все курячим бульйоном і доведіть до кипіння. Зменшіть вогонь, варіть суп протягом 20-25 хвилин, доки картопля не стане м'якою. Влийте молоко, посоліть і поперчіть за смаком. Доведіть суп до кипіння, потім зніміть з вогню і дайте йому трохи настоятися.

Варіації та подача супу:

Німецький картопляний суп з беконом можна готувати з додаванням інших овочів, таких як морква, селера або зелений горошок. Також можна використовувати різні види бекону, копчену ковбасу або шинку.

Перед подачею суп можна посипати свіжою зеленню, петрушкою або кропом. До нього чудово підходять хрусткі грінки, домашній хліб або сухарики.

Порада:

Німецький картопляний суп з беконом – це не лише ситна та смачна страва, але й чудовий спосіб використати залишки бекону або шинки. Не бійтеся експериментувати з інгредієнтами та пропорціями, щоб знайти свій унікальний смак!

Суп подаємо з домашньою сметаною. Також, пропонуємо рецепт легкого супчику.