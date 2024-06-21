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Куриный суп с лапшой: сытный и ароматный обед за 15 минут

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
Дата публикации
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Автор
Этот суп станет отличным вариантом обеда (изображение создано с помощью ИИ) Новость обновлена 21 июня 2024, 09:42
Этот суп станет отличным вариантом обеда (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Приготовление этого супа не займет много времени.

Лето щедро дарит нам свои щедрые дары – свежую курицу, из которой можно приготовить множество вкусных и сытных блюд. Сегодня мы предлагаем вам попробовать суп с лапшой, которая согреет вас в холодный день и наполнит ваш дом уютным ароматом.

Этот рецепт прост в приготовлении, не требует много времени и ингредиентов, а результат вас приятно удивит. Также предлагаем рецепт рыбной солянки.

Такой суп – это не только вкусное, но и полезное блюдо. Куриное мясо богато белоком, витаминами и минералами, а лапша делает уху сытной и питательной.

Ингредиенты:

  • 1 курица (примерно 1,5 кг)
  • 2 л воды
  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • 1 корень сельдерея
  • 1 лавровый лист
  • 5 горошин черного перца
  • Соль по вкусу
  • 100 г яичной лапши
  • Зелень петрушки (для подачи)

Приготовление:

  1. Курицу хорошо промойте и разрежьте на куски.
  2. Лук, морковь и сельдерей очистите и нарежьте кусочками.
  3. В кастрюлю с водой положите курицу, овощи, лавровый лист, черный перец и соль. Доведите до кипения, затем убавьте огонь и варите в течение 1 часа.
  4. Снимите с огня и достаньте из бульона курицу и овощи.
  5. Бульон процедите.
  6. Курицу отделите от костей и мясо нарежьте кусочками.
  7. В кипящий бульон добавьте лапшу и варите в течение 5 минут.
  8. Добавьте мясо курицы и варите еще 2-3 минуты.
  9. Разлейте уху по тарелкам и украсьте зеленью петрушки.

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