Куриный суп с лапшой: сытный и ароматный обед за 15 минут
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Приготовление этого супа не займет много времени.
Лето щедро дарит нам свои щедрые дары – свежую курицу, из которой можно приготовить множество вкусных и сытных блюд. Сегодня мы предлагаем вам попробовать суп с лапшой, которая согреет вас в холодный день и наполнит ваш дом уютным ароматом.
Этот рецепт прост в приготовлении, не требует много времени и ингредиентов, а результат вас приятно удивит. Также предлагаем рецепт рыбной солянки.
Такой суп – это не только вкусное, но и полезное блюдо. Куриное мясо богато белоком, витаминами и минералами, а лапша делает уху сытной и питательной.
Ингредиенты:
- 1 курица (примерно 1,5 кг)
- 2 л воды
- 1 луковица
- 1 морковь
- 1 корень сельдерея
- 1 лавровый лист
- 5 горошин черного перца
- Соль по вкусу
- 100 г яичной лапши
- Зелень петрушки (для подачи)
Приготовление:
- Курицу хорошо промойте и разрежьте на куски.
- Лук, морковь и сельдерей очистите и нарежьте кусочками.
- В кастрюлю с водой положите курицу, овощи, лавровый лист, черный перец и соль. Доведите до кипения, затем убавьте огонь и варите в течение 1 часа.
- Снимите с огня и достаньте из бульона курицу и овощи.
- Бульон процедите.
- Курицу отделите от костей и мясо нарежьте кусочками.
- В кипящий бульон добавьте лапшу и варите в течение 5 минут.
- Добавьте мясо курицы и варите еще 2-3 минуты.
- Разлейте уху по тарелкам и украсьте зеленью петрушки.
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