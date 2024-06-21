Куриный суп с лапшой: сытный и ароматный обед за 15 минут

Приготовление этого супа не займет много времени.

Лето щедро дарит нам свои щедрые дары – свежую курицу, из которой можно приготовить множество вкусных и сытных блюд. Сегодня мы предлагаем вам попробовать суп с лапшой, которая согреет вас в холодный день и наполнит ваш дом уютным ароматом.

Этот рецепт прост в приготовлении, не требует много времени и ингредиентов, а результат вас приятно удивит. Также предлагаем рецепт рыбной солянки.

Такой суп – это не только вкусное, но и полезное блюдо. Куриное мясо богато белоком, витаминами и минералами, а лапша делает уху сытной и питательной.

Ингредиенты:

1 курица (примерно 1,5 кг)

2 л воды

1 луковица

1 морковь

1 корень сельдерея

1 лавровый лист

5 горошин черного перца

Соль по вкусу

100 г яичной лапши

Зелень петрушки (для подачи)

Приготовление:

Курицу хорошо промойте и разрежьте на куски. Лук, морковь и сельдерей очистите и нарежьте кусочками. В кастрюлю с водой положите курицу, овощи, лавровый лист, черный перец и соль. Доведите до кипения, затем убавьте огонь и варите в течение 1 часа. Снимите с огня и достаньте из бульона курицу и овощи. Бульон процедите. Курицу отделите от костей и мясо нарежьте кусочками. В кипящий бульон добавьте лапшу и варите в течение 5 минут. Добавьте мясо курицы и варите еще 2-3 минуты. Разлейте уху по тарелкам и украсьте зеленью петрушки.

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