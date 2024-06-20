Рецепт справжнього Aperol Spritz: просто змішайте та додайте лід
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Цей коктейль робиться дуже швидко та просто.
Літо вже у розпалі, а це значить, що настав час для освіжаючих коктейлів, які дарують відчуття безтурботності та сонячного настрою. Одним з найпопулярніших літніх напоїв безсумнівно є Апероль Шприц, який завоював серця мільйонів людей по всьому світу.
Цей коктейль родом з Італії, де його традиційно вживають перед вечерею як аперитив. Апероль Шприц простий у приготуванні, не потребує багато інгредієнтів, і дарує незабутній смак, що поєднує в собі гіркоту, солодкість та освіжаючу цитрусову кислинку. Також, пропонуємо рецепт вівсяного квасу.
Інгредієнти:
- 60 мл Апероля
- 90 мл просекко
- 30 мл газованої води
- Лід
- Апельсин (для прикраси)
Приготування:
- Наповніть келих для вина льодом.
- Додайте Апероль.
- Влийте просекко.
- Додайте газовану воду.
- Перемішайте барною ложкою.
- Прикрасьте скибочкою апельсина.
Порада:
- Ви можете регулювати співвідношення інгредієнтів на свій смак.
- Якщо ви хочете більш міцний коктейль, додайте більше Апероля.
- Якщо ви хочете більш легкий коктейль, додайте більше просекко або газованої води.
- Ви можете використовувати інші цитрусові фрукти для прикраси, такі як грейпфрут або лимон.
Вдома також можна приготувати полуничний лимонад. Також,ми ділились рецептом "Живчику".