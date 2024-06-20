Рецепт справжнього Aperol Spritz: просто змішайте та додайте лід

Цей коктейль робиться дуже швидко та просто.

Літо вже у розпалі, а це значить, що настав час для освіжаючих коктейлів, які дарують відчуття безтурботності та сонячного настрою. Одним з найпопулярніших літніх напоїв безсумнівно є Апероль Шприц, який завоював серця мільйонів людей по всьому світу.

Цей коктейль родом з Італії, де його традиційно вживають перед вечерею як аперитив. Апероль Шприц простий у приготуванні, не потребує багато інгредієнтів, і дарує незабутній смак, що поєднує в собі гіркоту, солодкість та освіжаючу цитрусову кислинку. Також, пропонуємо рецепт вівсяного квасу.

Інгредієнти:

60 мл Апероля

90 мл просекко

30 мл газованої води

Лід

Апельсин (для прикраси)

Приготування:

Наповніть келих для вина льодом. Додайте Апероль. Влийте просекко. Додайте газовану воду. Перемішайте барною ложкою. Прикрасьте скибочкою апельсина.

Порада:

Ви можете регулювати співвідношення інгредієнтів на свій смак.

Якщо ви хочете більш міцний коктейль, додайте більше Апероля.

Якщо ви хочете більш легкий коктейль, додайте більше просекко або газованої води.

Ви можете використовувати інші цитрусові фрукти для прикраси, такі як грейпфрут або лимон.

Вдома також можна приготувати полуничний лимонад. Також,ми ділились рецептом "Живчику".