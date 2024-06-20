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Рецепт справжнього Aperol Spritz: просто змішайте та додайте лід

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
Дата публікації
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Автор
Цей коктейль є справжнім символом літа (зображення створено за допомогою ШІ) Новина оновлена 20 червня 2024, 10:20
Цей коктейль є справжнім символом літа (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Цей коктейль робиться дуже швидко та просто.

Літо вже у розпалі, а це значить, що настав час для освіжаючих коктейлів, які дарують відчуття безтурботності та сонячного настрою. Одним з найпопулярніших літніх напоїв безсумнівно є Апероль Шприц, який завоював серця мільйонів людей по всьому світу.

Цей коктейль родом з Італії, де його традиційно вживають перед вечерею як аперитив. Апероль Шприц простий у приготуванні, не потребує багато інгредієнтів, і дарує незабутній смак, що поєднує в собі гіркоту, солодкість та освіжаючу цитрусову кислинку. Також, пропонуємо рецепт вівсяного квасу.

Інгредієнти:

  • 60 мл Апероля
  • 90 мл просекко
  • 30 мл газованої води
  • Лід
  • Апельсин (для прикраси)

Приготування:

  1. Наповніть келих для вина льодом.
  2. Додайте Апероль.
  3. Влийте просекко.
  4. Додайте газовану воду.
  5. Перемішайте барною ложкою.
  6. Прикрасьте скибочкою апельсина.

Порада:

  • Ви можете регулювати співвідношення інгредієнтів на свій смак.
  • Якщо ви хочете більш міцний коктейль, додайте більше Апероля.
  • Якщо ви хочете більш легкий коктейль, додайте більше просекко або газованої води.
  • Ви можете використовувати інші цитрусові фрукти для прикраси, такі як грейпфрут або лимон.

Вдома також можна приготувати полуничний лимонад. Також,ми ділились рецептом "Живчику".

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