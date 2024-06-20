Рецепт настоящего Aperol Spritz: просто смешайте и добавьте лед

Этот коктейль делается очень быстро и просто.

Лето уже в разгаре, а это значит, что пришло время для освежающих коктейлей, дающих ощущение безмятежности и солнечного настроения. Одним из самых популярных летних напитков несомненно является Апероль Шприц, завоевавший сердца миллионов людей по всему миру.

Этот коктейль родом из Италии, где его обычно употребляют перед ужином как аперитив. Апероль Шприц прост в приготовлении, не нуждается в многих ингредиентах, и дарит незабываемый вкус, сочетающий в себе горечь, сладость и освежающую цитрусовую кислинку. Также предлагаем рецепт овсяного кваса.

Ингредиенты:

60 мл Апероля

90 мл просекко

30 мл газировки

Лид

Апельсин (для украшения)

Приготовление:

Заполните бокал для вина льдом. Добавьте апероль. Влейте просекку. Добавьте газировку. Перемешайте барной ложкой. Украсьте ломтиком апельсина.

Совет:

Вы можете регулировать соотношение ингредиентов по своему вкусу.

Если вы хотите более крепкий коктейль, добавьте больше Апероля.

Если вы хотите более легкий коктейль, добавьте больше просекки или газировки.

Можно использовать другие цитрусовые фрукты для украшения, такие как грейпфрут или лимон.

На дому также можно приготовить клубничный лимонад. Также мы делились рецептом "Живчику".