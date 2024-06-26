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Чим підживити цибулю в липні: допоможе марганцівка

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Цибуля потребує правильного догляду (зображення створено за допомогою ШІ)
Цибуля потребує правильного догляду (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Якщо ви хочете отримати великий врожай цибулі, треба правильно її підживлювати.

Літо у розпалі, а городи рясніють зеленню. Саме час подбати про майбутній урожай, адже червень — це пік догляду за багатьма овочами, й цибуля не виняток. Також, ми писали, як захистити рослини від фітофторозу.

Деякі городники нехтують цим пекучим овочем, роблячи велику помилку. Цибуля, як і будь-яка інша рослина, потребує своєчасного й правильного підживлення, щоб порадувати вас щедрим врожаєм. Про це пише Уніан.

Чим підгодувати цибулю?

Для активного росту:

  • Азотні добрива: забезпечать пишне зелене пір'я та закладуть основу для майбутніх цибулин. Найпопулярніші варіанти: аміачна селітра, карбамід, сульфат амонію.

Для стійкості до перепадів температур:

  • Калійні добрива: особливо актуальні для ранніх сортів цибулі. Використовуйте калійну сіль, сульфат калію або золу.

Для захисту від хвороб:

  • Фосфорні добрива: зміцнять імунітет цибулі та зроблять її менш сприйнятливою до різних захворювань. Найкраще підійдуть суперфосфат або подвійний суперфосфат.

Важливо: не переборщіть з добривами, адже це може негативно вплинути на врожай.

Рецепти підживлення:

  • Зольний розчин: 200 г золи на 10 л води. Настоюйте протягом 2-3 днів, потім полийте грядки.
  • Марганцівка: 3-4 кристали на 1 л води. Цей розчин не лише наситить цибулю поживними речовинами, але й захистить від хвороб та шкідників.
  • Дріжджі: 100 г свіжих дріжджів на 10 л води. Розведіть дріжджі у теплій воді, дайте настоятися 2 години, потім полийте грядки.

Пам'ятайте:

  • Вносьте добрива вчасно: для активного росту — у першій половині літа, для стійкості до перепадів температур — за 2-3 тижні до збору врожаю.
  • Не використовуйте свіжий гній — він може пошкодити кореневу систему цибулі.
  • Поєднуйте підживлення з поливом, щоб добрива краще всмоктувалися.

Дотримуючись цих простих порад, ви зможете виростити здорову й міцну цибулю, яка порадує вас щедрим врожаєм.

Раніше "Телеграф" розповідав, яким дешевим добривом можна підгодувати гарбуз. Також, ми писали, що не можна садити поряд із томатами.

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