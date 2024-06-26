Чим підживити цибулю в липні: допоможе марганцівка

Якщо ви хочете отримати великий врожай цибулі, треба правильно її підживлювати.

Літо у розпалі, а городи рясніють зеленню. Саме час подбати про майбутній урожай, адже червень — це пік догляду за багатьма овочами, й цибуля не виняток. Також, ми писали, як захистити рослини від фітофторозу.

Деякі городники нехтують цим пекучим овочем, роблячи велику помилку. Цибуля, як і будь-яка інша рослина, потребує своєчасного й правильного підживлення, щоб порадувати вас щедрим врожаєм. Про це пише Уніан.

Чим підгодувати цибулю?

Для активного росту:

Азотні добрива: забезпечать пишне зелене пір'я та закладуть основу для майбутніх цибулин. Найпопулярніші варіанти: аміачна селітра, карбамід, сульфат амонію.

Для стійкості до перепадів температур:

Калійні добрива: особливо актуальні для ранніх сортів цибулі. Використовуйте калійну сіль, сульфат калію або золу.

Для захисту від хвороб:

Фосфорні добрива: зміцнять імунітет цибулі та зроблять її менш сприйнятливою до різних захворювань. Найкраще підійдуть суперфосфат або подвійний суперфосфат.

Важливо: не переборщіть з добривами, адже це може негативно вплинути на врожай.

Рецепти підживлення:

Зольний розчин: 200 г золи на 10 л води. Настоюйте протягом 2-3 днів, потім полийте грядки.

200 г золи на 10 л води. Настоюйте протягом 2-3 днів, потім полийте грядки. Марганцівка: 3-4 кристали на 1 л води. Цей розчин не лише наситить цибулю поживними речовинами, але й захистить від хвороб та шкідників.

3-4 кристали на 1 л води. Цей розчин не лише наситить цибулю поживними речовинами, але й захистить від хвороб та шкідників. Дріжджі: 100 г свіжих дріжджів на 10 л води. Розведіть дріжджі у теплій воді, дайте настоятися 2 години, потім полийте грядки.

Пам'ятайте:

Вносьте добрива вчасно: для активного росту — у першій половині літа, для стійкості до перепадів температур — за 2-3 тижні до збору врожаю.

Не використовуйте свіжий гній — він може пошкодити кореневу систему цибулі.

Поєднуйте підживлення з поливом, щоб добрива краще всмоктувалися.

Дотримуючись цих простих порад, ви зможете виростити здорову й міцну цибулю, яка порадує вас щедрим врожаєм.

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