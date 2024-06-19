Ви по-новому подивитеся на квас: як приготувати його з вівсянки

Приготування цього напою не займе у вас багато часу.

Вівсяний квас – це не просто смачний та освіжаючий напій, але й справжня скарбничка корисних властивостей. Він багатий на вітаміни, мікроелементи, клітковину та ферменти, які сприятливо впливають на роботу шлунково-кишкового тракту, обмін речовин та імунну систему.

Сьогодні ми поділимося з вами секретами приготування вівсяного квасу в домашніх умовах.

Інгредієнти:

300 г вівсяних пластівців

5 л води

100 г родзинок

50 г меду (за бажанням)

Обладнання:

3-х літрова банка

Марля

Дерев'яна ложка

Приготування:

Підготуйте вівсяні пластівці. Промийте вівсяні пластівці холодною водою. Залийте вівсяні пластівці водою. Перекладіть промиті пластівці в 3-х літрову банку, залийте теплою водою (приблизно 30°C). Додайте родзинки. Додайте до вівсяних пластівців родзинки. Накрийте банку марлею. Закрийте банку марлею, закріпіть її мотузкою або гумкою. Залиште банку в теплому місці. Поставте банку в темне, тепле місце (20-25°C) на 2-3 дні. Процідіть квас. На третій день процідіть квас через марлю в чисту ємність. Додайте мед (за бажанням). Якщо ви хочете, щоб квас був солодшим, додайте до нього мед за смаком. Розлийте квас по пляшках. Розлийте готовий квас по чистих пляшках, щільно закрийте кришками. Зберігайте квас у холодильнику. Зберігайте квас у холодильнику до 5 днів.

Вдома також можна приготувати полуничний лимонад. Також,ми ділились рецептом "Живчику".