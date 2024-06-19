Ви по-новому подивитеся на квас: як приготувати його з вівсянки
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Приготування цього напою не займе у вас багато часу.
Вівсяний квас – це не просто смачний та освіжаючий напій, але й справжня скарбничка корисних властивостей. Він багатий на вітаміни, мікроелементи, клітковину та ферменти, які сприятливо впливають на роботу шлунково-кишкового тракту, обмін речовин та імунну систему.
Сьогодні ми поділимося з вами секретами приготування вівсяного квасу в домашніх умовах.
Інгредієнти:
- 300 г вівсяних пластівців
- 5 л води
- 100 г родзинок
- 50 г меду (за бажанням)
Обладнання:
- 3-х літрова банка
- Марля
- Дерев'яна ложка
Приготування:
- Підготуйте вівсяні пластівці. Промийте вівсяні пластівці холодною водою.
- Залийте вівсяні пластівці водою. Перекладіть промиті пластівці в 3-х літрову банку, залийте теплою водою (приблизно 30°C).
- Додайте родзинки. Додайте до вівсяних пластівців родзинки.
- Накрийте банку марлею. Закрийте банку марлею, закріпіть її мотузкою або гумкою.
- Залиште банку в теплому місці. Поставте банку в темне, тепле місце (20-25°C) на 2-3 дні.
- Процідіть квас. На третій день процідіть квас через марлю в чисту ємність.
- Додайте мед (за бажанням). Якщо ви хочете, щоб квас був солодшим, додайте до нього мед за смаком.
- Розлийте квас по пляшках. Розлийте готовий квас по чистих пляшках, щільно закрийте кришками.
- Зберігайте квас у холодильнику. Зберігайте квас у холодильнику до 5 днів.
Вдома також можна приготувати полуничний лимонад. Також,ми ділились рецептом "Живчику".