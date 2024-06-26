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Такі ніжні, що тануть у роті: рецепт вареників на парі з сиром

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Ці вареники виходять дуже пухкі та ароматні (зображення створено за допомогою ШІ)
Ці вареники виходять дуже пухкі та ароматні (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Якщо у вас немає багато часу на приготування їжі — спробуйте приготувати ці вареники.

Парові вареники з сиром – це не просто страва, а справжня класика української кухні. Ніжні, пухкі, з ароматною сирною начинкою, вони здатні підкорити серце навіть найвибагливішого гурмана.

Сьогодні ми поділимося з вами секретами приготування ідеальних парових вареників з сиром.

Інгредієнти:

Для тіста:

  • Борошно – 300 г
  • Вода – 150 мл
  • Яйце – 1 шт
  • Сіль – 1/2 ч. л.

Для начинки:

  • Сир – 500 г
  • Яйце – 1 шт
  • Цукор – 2 ст. л.
  • Ванільний цукор – 1 пакетик (за бажанням)
  • Родзинки або цукати (за бажанням)

Приготування:

  1. Замішуємо тісто. У миску просіюємо борошно, додаємо сіль. В окремій мисці збиваємо яйце з водою до однорідної маси. Поступово вливаємо яєчну суміш до борошна, постійно помішуючи ложкою. Коли тісто стане занадто густим для мішалки, вимішуємо його руками до однорідності. Тісто має бути м'яким, еластичним і не липнути до рук. Загортаємо тісто в харчову плівку і залишаємо "відпочити" на 30 хвилин.
  2. Готуємо начинку. Сир розминаємо виделкою, додаємо яйце, цукор, ванільний цукор (за бажанням), родзинки або цукати (за бажанням). Ретельно перемішуємо до однорідності.
  3. Ліпимо вареники. Тісто розкачуємо в тонкий пласт товщиною 2-3 мм. За допомогою склянки або формочки вирізаємо кружечки. На середину кожного кружечка кладемо трохи сирної начинки. Краї тіста з'єднуємо, щільно защипуючи.
  4. Готуємо вареники на пару. У пароварку наливаємо воду, доводимо до кипіння. У чашу пароварки викладаємо вареники, залишаючи між ними трохи місця. Готуємо вареники на пару протягом 10-15 хвилин, до готовності.
  5. Подаємо вареники. Готові вареники змащуємо вершковим маслом, посипаємо цукром, сметаною або варенням.

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#Вареники #Рецепт #їжа-Телеграф