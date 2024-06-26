Такі ніжні, що тануть у роті: рецепт вареників на парі з сиром

Якщо у вас немає багато часу на приготування їжі — спробуйте приготувати ці вареники.

Парові вареники з сиром – це не просто страва, а справжня класика української кухні. Ніжні, пухкі, з ароматною сирною начинкою, вони здатні підкорити серце навіть найвибагливішого гурмана.

Сьогодні ми поділимося з вами секретами приготування ідеальних парових вареників з сиром.

Інгредієнти:

Для тіста:

Борошно – 300 г

Вода – 150 мл

Яйце – 1 шт

Сіль – 1/2 ч. л.

Для начинки:

Сир – 500 г

Яйце – 1 шт

Цукор – 2 ст. л.

Ванільний цукор – 1 пакетик (за бажанням)

Родзинки або цукати (за бажанням)

Приготування:

Замішуємо тісто. У миску просіюємо борошно, додаємо сіль. В окремій мисці збиваємо яйце з водою до однорідної маси. Поступово вливаємо яєчну суміш до борошна, постійно помішуючи ложкою. Коли тісто стане занадто густим для мішалки, вимішуємо його руками до однорідності. Тісто має бути м'яким, еластичним і не липнути до рук. Загортаємо тісто в харчову плівку і залишаємо "відпочити" на 30 хвилин. Готуємо начинку. Сир розминаємо виделкою, додаємо яйце, цукор, ванільний цукор (за бажанням), родзинки або цукати (за бажанням). Ретельно перемішуємо до однорідності. Ліпимо вареники. Тісто розкачуємо в тонкий пласт товщиною 2-3 мм. За допомогою склянки або формочки вирізаємо кружечки. На середину кожного кружечка кладемо трохи сирної начинки. Краї тіста з'єднуємо, щільно защипуючи. Готуємо вареники на пару. У пароварку наливаємо воду, доводимо до кипіння. У чашу пароварки викладаємо вареники, залишаючи між ними трохи місця. Готуємо вареники на пару протягом 10-15 хвилин, до готовності. Подаємо вареники. Готові вареники змащуємо вершковим маслом, посипаємо цукром, сметаною або варенням.

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