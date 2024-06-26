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Десерт, як із кращої кондитерської, на вашій кухні: ніжна ягідна випічка дуже просто (відео)

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Дуже смачні булочки з чорницею
Дуже смачні булочки з чорницею. Фото Колаж Телеграфу

М'які рулетики з чорницею в сирній глазурі

Ми ділились рецептом апетитних овочевих оладок. Ще один сезонний продукт, який хочеться повністю використати, поки він доступний — це ягоди. Пропонуємо цікавий рецепт домашньої випічки.

Експертка з випічки під ніком BREAD BY ELISE розповіла, як приготувати булочки, подібні до сінабонів, але замість кориці у начинці — ароматна чорниця. Рецепт передбачає використання техніки танчжун, однак боятись страшного слова не варто — це лише заварювання частини борошна, завдяки якому текстура булочок буде особливо ніжною.

Інгредієнти:

  • 100 г незбираного молока
  • 20 г борошна (для заварювання)
  • 360 г хлібного борошна
  • 50 г цукру
  • 7 г сухих швидкорозчинних дріжджів
  • 5 г солі
  • 1 велике яйце
  • 130 г незбираного молока
  • 85 г м’якого вершкового масла

Начинка:

  • 250 г замороженої чорниці
  • 125 г цукру
  • 2 чайні ложки лимонного соку
  • глазур з вершкового сиру:
  • 100 г вершкового сиру повного жиру
  • 25 г м’якого вершкового масла
  • 100 г цукрової пудри, просіяної
  • 1/4 чайної ложки ванільної пасти
  • 1 маленька щіпка солі

Спосіб приготування:

  1. Додайте молоко та маленьку частинку борошна в невелику каструлю і нагрійте на середньому вогні, помішуючи. Після загустіння зніміть з вогню та перекладіть у миску. Накрийте поліетиленовою плівкою та охолодіть до кімнатної температури
  2. Додайте всі інгредієнти, разом із заваркою, крім вершкового масла, у чашу міксера. Вимісити протягом 10 хвилин.
  3. Додати вершкове масло кубиками, по одному кубику. Вимішувати ще 10-20 хвилин. Перекласти в злегка змащену олією миску. Залишити до збільшення об’єму вдвічі.
  4. Додати інгредієнти для чорничної начинки в каструлю. Тушкувати на середньому вогні до загустіння, помішуючи. Охолодити до кімнатної температури
  5. Розкатати тісто в квадрат розміром. Викласти чорничну начинку. Згорнути щільно.
  6. Розділити рулет на 9 частин за допомогою нитки або гострого ножа. Розкласти у форму для випічки. Залишити ще на 30 хвилин.
  7. Випікайте булочки при 180°C протягом 25-30 хвилин. За допомогою ручного міксера збийте вершковий сир і масло до світлого кольору (приблизно 5 хв). Додати цукрову пудру, ваніль і сіль, збити до пишності.

Залишилось лише намастити чорничні булочки глазур'ю та насолоджуватись. Також ми ділились рецептом апетитної заготівлі з вишень.

Теги:
#Рецепт #Булочки #Чорниця #Випічка #Тісто