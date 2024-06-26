Десерт, як із кращої кондитерської, на вашій кухні: ніжна ягідна випічка дуже просто (відео)

М'які рулетики з чорницею в сирній глазурі

Ми ділились рецептом апетитних овочевих оладок. Ще один сезонний продукт, який хочеться повністю використати, поки він доступний — це ягоди. Пропонуємо цікавий рецепт домашньої випічки.

Експертка з випічки під ніком BREAD BY ELISE розповіла, як приготувати булочки, подібні до сінабонів, але замість кориці у начинці — ароматна чорниця. Рецепт передбачає використання техніки танчжун, однак боятись страшного слова не варто — це лише заварювання частини борошна, завдяки якому текстура булочок буде особливо ніжною.

Інгредієнти:

100 г незбираного молока

20 г борошна (для заварювання)

360 г хлібного борошна

50 г цукру

7 г сухих швидкорозчинних дріжджів

5 г солі

1 велике яйце

130 г незбираного молока

85 г м’якого вершкового масла

Начинка:

250 г замороженої чорниці

125 г цукру

2 чайні ложки лимонного соку

глазур з вершкового сиру:

100 г вершкового сиру повного жиру

25 г м’якого вершкового масла

100 г цукрової пудри, просіяної

1/4 чайної ложки ванільної пасти

1 маленька щіпка солі

Спосіб приготування:

Додайте молоко та маленьку частинку борошна в невелику каструлю і нагрійте на середньому вогні, помішуючи. Після загустіння зніміть з вогню та перекладіть у миску. Накрийте поліетиленовою плівкою та охолодіть до кімнатної температури Додайте всі інгредієнти, разом із заваркою, крім вершкового масла, у чашу міксера. Вимісити протягом 10 хвилин. Додати вершкове масло кубиками, по одному кубику. Вимішувати ще 10-20 хвилин. Перекласти в злегка змащену олією миску. Залишити до збільшення об’єму вдвічі. Додати інгредієнти для чорничної начинки в каструлю. Тушкувати на середньому вогні до загустіння, помішуючи. Охолодити до кімнатної температури Розкатати тісто в квадрат розміром. Викласти чорничну начинку. Згорнути щільно. Розділити рулет на 9 частин за допомогою нитки або гострого ножа. Розкласти у форму для випічки. Залишити ще на 30 хвилин. Випікайте булочки при 180°C протягом 25-30 хвилин. За допомогою ручного міксера збийте вершковий сир і масло до світлого кольору (приблизно 5 хв). Додати цукрову пудру, ваніль і сіль, збити до пишності.

Залишилось лише намастити чорничні булочки глазур'ю та насолоджуватись. Також ми ділились рецептом апетитної заготівлі з вишень.