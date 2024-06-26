Десерт, як із кращої кондитерської, на вашій кухні: ніжна ягідна випічка дуже просто (відео)
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М'які рулетики з чорницею в сирній глазурі
Ми ділились рецептом апетитних овочевих оладок. Ще один сезонний продукт, який хочеться повністю використати, поки він доступний — це ягоди. Пропонуємо цікавий рецепт домашньої випічки.
Експертка з випічки під ніком BREAD BY ELISE розповіла, як приготувати булочки, подібні до сінабонів, але замість кориці у начинці — ароматна чорниця. Рецепт передбачає використання техніки танчжун, однак боятись страшного слова не варто — це лише заварювання частини борошна, завдяки якому текстура булочок буде особливо ніжною.
Інгредієнти:
- 100 г незбираного молока
- 20 г борошна (для заварювання)
- 360 г хлібного борошна
- 50 г цукру
- 7 г сухих швидкорозчинних дріжджів
- 5 г солі
- 1 велике яйце
- 130 г незбираного молока
- 85 г м’якого вершкового масла
Начинка:
- 250 г замороженої чорниці
- 125 г цукру
- 2 чайні ложки лимонного соку
- глазур з вершкового сиру:
- 100 г вершкового сиру повного жиру
- 25 г м’якого вершкового масла
- 100 г цукрової пудри, просіяної
- 1/4 чайної ложки ванільної пасти
- 1 маленька щіпка солі
Спосіб приготування:
- Додайте молоко та маленьку частинку борошна в невелику каструлю і нагрійте на середньому вогні, помішуючи. Після загустіння зніміть з вогню та перекладіть у миску. Накрийте поліетиленовою плівкою та охолодіть до кімнатної температури
- Додайте всі інгредієнти, разом із заваркою, крім вершкового масла, у чашу міксера. Вимісити протягом 10 хвилин.
- Додати вершкове масло кубиками, по одному кубику. Вимішувати ще 10-20 хвилин. Перекласти в злегка змащену олією миску. Залишити до збільшення об’єму вдвічі.
- Додати інгредієнти для чорничної начинки в каструлю. Тушкувати на середньому вогні до загустіння, помішуючи. Охолодити до кімнатної температури
- Розкатати тісто в квадрат розміром. Викласти чорничну начинку. Згорнути щільно.
- Розділити рулет на 9 частин за допомогою нитки або гострого ножа. Розкласти у форму для випічки. Залишити ще на 30 хвилин.
- Випікайте булочки при 180°C протягом 25-30 хвилин. За допомогою ручного міксера збийте вершковий сир і масло до світлого кольору (приблизно 5 хв). Додати цукрову пудру, ваніль і сіль, збити до пишності.
Залишилось лише намастити чорничні булочки глазур'ю та насолоджуватись. Також ми ділились рецептом апетитної заготівлі з вишень.