Підкорить найвибагливішого гурмана: рецепт класичного зеленого борщу

Зелений борщ виходить дуже смачним та ароматним.

Літо щедро дарує нам свої щедроти: свіжі овочі, запашні трави, лагідне сонце. Саме час подбати про своє здоров'я та приготувати смачну та корисну страву, яка стане джерелом вітамінів та мікроелементів.

Зелений борщ – це не просто суп, а справжня класика української кухні. Він багатий на вітаміни, мінерали, клітковину та інші корисні речовини. Ця страва не лише наситить вас, але й подарує заряд енергії та бадьорості.

Сьогодні ми поділимося з вами рецептом класичного зеленого борщу, який ви зможете легко приготувати вдома. Про це пише Уніан.

Інгредієнти:

М'ясо (яловичина, свинина або курка) – 500 г

Картопля – 4 шт.

Морква – 1 шт.

Цибуля ріпчаста – 1 шт.

Буряк – 1 шт. (за бажанням)

Капуста – 200 г

Щавель – 1 пучок

Кріп – 1 пучок

Петрушка – 1 пучок

Лавровий лист – 1 шт.

Перець чорний горошком – 3-4 шт.

Сіль – за смаком

Сметана – за смаком (для подачі)

Яйце варене – за смаком (для подачі)

Приготування:

Відварюємо м'ясо. М'ясо промиємо, залиємо холодною водою, доведемо до кипіння. Знімемо піну, що утворюється, посолимо за смаком. Варимо м'ясо протягом 1-1,5 години, до готовності. Готуємо овочі. Картоплю очистимо, наріжемо кубиками. Моркву та буряк (якщо використовуємо) очистимо, натремо на крупній терці. Цибулю очистимо, дрібно наріжемо. Капусту нашаткуємо. Щавель промиємо, подрібнимо. Обсмажуємо овочі. На сковороді розігріємо олію. Обсмажимо цибулю до золотистого кольору. Додамо моркву та буряк (якщо використовуємо), обсмажимо ще 5-7 хвилин. Додаємо овочі до бульйону. До готового м'ясного бульйону додаємо картоплю. Доводимо до кипіння, варимо 10-15 хвилин. Додаємо обсмажені овочі, капусту та щавель. Варимо ще 10-15 хвилин, до готовності овочів. Додаємо спеції. За 5 хвилин до готовності борщу додаємо лавровий лист, перець чорний горошком, сіль за смаком. Подаємо борщ. Готовий борщ знімемо з вогню. Дамо йому трохи настоятися. Подаємо борщ гарячим зі сметаною, рубаним кропом, петрушкою та вареним яйцем (за бажанням).

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