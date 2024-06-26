Малина завалить вас урожаєм: лише додайте в грунт це добриво
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Якщо ви хочете отримати великий врожай малини, необхідно правильно її підживлювати.
Літо у розпалі, й наші сади рясніють стиглими ягодами. Малина — одна з найулюбленіших ягід, яка не лише смачна, але й корисна. Щоб насолодитися щедрим врожаєм солодких і великих ягід, важливо правильно доглядати за малиновими кущами, й особливо важливо підживлювати їх під час плодоношення.
Чим підгодувати малину під час плодоношення?
1. Дріжджова підгодівля:
- Це простий, доступний і дієвий спосіб підживити малину.
- Рецепт:
- 3 л води відстояти протягом доби.
- Профільтрувати й додати 100 г цукру.
- 20 г сухих дріжджів розвести в теплій воді.
- Влити дріжджову суміш у воду з цукром.
- Перемішати й залишити на 3-4 години.
- Перед використанням розвести концентрат з водою в пропорції 1:5.
- Вносити по 1 л розчину під кожен кущ, попередньо зволоживши ґрунт.
2. Попелова підгодівля:
- Цей метод не лише наситить малину поживними речовинами, але й допоможе захистити її від шкідників.
- Рецепт:
- Розвести 1 склянку попелу в 10 л води.
- Перемішати й підливати під кожен кущ по 1,5 відра розчину на 1 кв. м.
Важливо:
- Не використовуйте свіжий гній, адже він може пошкодити кореневу систему малини.
- Поєднуйте підживлення з поливом, щоб добрива краще всмоктувалися.
- Не перегодовуйте малину, адже це може негативно вплинути на якість ягід.
Додаткові поради:
- Регулярно видаляйте бур'яни та розпушуйте ґрунт навколо кущів.
- Забезпечте малині достатній полив, особливо в спекотну й суху погоду.
- Оглядайте рослини на наявність шкідників та хвороб.
- Прищипуйте верхівки пагонів, щоб стимулювати розгалуження та ріст ягід.
Дотримуючись цих простих правил, ви зможете виростити здорову й рясноплідну малину, яка порадує вас соковитими та ароматними ягодами.
Раніше "Телеграф" писав, як убезпечити малину від черв'яків. Також, ми писали, чим підгодувати кущ смородини, щоб урожай був рясним, а ягоди — здоровими.