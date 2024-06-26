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Малина завалить вас урожаєм: лише додайте в грунт це добриво

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Малина потребує правильного підживлення (зображення створено за допомогою ШІ)
Малина потребує правильного підживлення (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Якщо ви хочете отримати великий врожай малини, необхідно правильно її підживлювати.

Літо у розпалі, й наші сади рясніють стиглими ягодами. Малина — одна з найулюбленіших ягід, яка не лише смачна, але й корисна. Щоб насолодитися щедрим врожаєм солодких і великих ягід, важливо правильно доглядати за малиновими кущами, й особливо важливо підживлювати їх під час плодоношення.

Чим підгодувати малину під час плодоношення?

1. Дріжджова підгодівля:

  • Це простий, доступний і дієвий спосіб підживити малину.
  • Рецепт:
  • 3 л води відстояти протягом доби.
  • Профільтрувати й додати 100 г цукру.
  • 20 г сухих дріжджів розвести в теплій воді.
  • Влити дріжджову суміш у воду з цукром.
  • Перемішати й залишити на 3-4 години.
  • Перед використанням розвести концентрат з водою в пропорції 1:5.
  • Вносити по 1 л розчину під кожен кущ, попередньо зволоживши ґрунт.

2. Попелова підгодівля:

  • Цей метод не лише наситить малину поживними речовинами, але й допоможе захистити її від шкідників.
  • Рецепт:
  • Розвести 1 склянку попелу в 10 л води.
  • Перемішати й підливати під кожен кущ по 1,5 відра розчину на 1 кв. м.

Важливо:

  • Не використовуйте свіжий гній, адже він може пошкодити кореневу систему малини.
  • Поєднуйте підживлення з поливом, щоб добрива краще всмоктувалися.
  • Не перегодовуйте малину, адже це може негативно вплинути на якість ягід.

Додаткові поради:

  • Регулярно видаляйте бур'яни та розпушуйте ґрунт навколо кущів.
  • Забезпечте малині достатній полив, особливо в спекотну й суху погоду.
  • Оглядайте рослини на наявність шкідників та хвороб.
  • Прищипуйте верхівки пагонів, щоб стимулювати розгалуження та ріст ягід.

Дотримуючись цих простих правил, ви зможете виростити здорову й рясноплідну малину, яка порадує вас соковитими та ароматними ягодами.

Раніше "Телеграф" писав, як убезпечити малину від черв'яків. Також, ми писали, чим підгодувати кущ смородини, щоб урожай був рясним, а ягоди — здоровими.

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