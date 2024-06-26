Малина завалить вас урожаєм: лише додайте в грунт це добриво

Якщо ви хочете отримати великий врожай малини, необхідно правильно її підживлювати.

Літо у розпалі, й наші сади рясніють стиглими ягодами. Малина — одна з найулюбленіших ягід, яка не лише смачна, але й корисна. Щоб насолодитися щедрим врожаєм солодких і великих ягід, важливо правильно доглядати за малиновими кущами, й особливо важливо підживлювати їх під час плодоношення.

Чим підгодувати малину під час плодоношення?

1. Дріжджова підгодівля:

Це простий, доступний і дієвий спосіб підживити малину.

Рецепт:

3 л води відстояти протягом доби.

Профільтрувати й додати 100 г цукру.

20 г сухих дріжджів розвести в теплій воді.

Влити дріжджову суміш у воду з цукром.

Перемішати й залишити на 3-4 години.

Перед використанням розвести концентрат з водою в пропорції 1:5.

Вносити по 1 л розчину під кожен кущ, попередньо зволоживши ґрунт.

2. Попелова підгодівля:

Цей метод не лише наситить малину поживними речовинами, але й допоможе захистити її від шкідників.

Рецепт:

Розвести 1 склянку попелу в 10 л води.

Перемішати й підливати під кожен кущ по 1,5 відра розчину на 1 кв. м.

Важливо:

Не використовуйте свіжий гній, адже він може пошкодити кореневу систему малини.

Поєднуйте підживлення з поливом, щоб добрива краще всмоктувалися.

Не перегодовуйте малину, адже це може негативно вплинути на якість ягід.

Додаткові поради:

Регулярно видаляйте бур'яни та розпушуйте ґрунт навколо кущів.

Забезпечте малині достатній полив, особливо в спекотну й суху погоду.

Оглядайте рослини на наявність шкідників та хвороб.

Прищипуйте верхівки пагонів, щоб стимулювати розгалуження та ріст ягід.

Дотримуючись цих простих правил, ви зможете виростити здорову й рясноплідну малину, яка порадує вас соковитими та ароматними ягодами.

Раніше "Телеграф" писав, як убезпечити малину від черв'яків. Також, ми писали, чим підгодувати кущ смородини, щоб урожай був рясним, а ягоди — здоровими.