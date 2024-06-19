Персиковий джем на зиму: зберігаємо сонячне тепло у кожній ложці

Цей джем дуже легко та просто готується.

Персиковий джем – це не просто ласощі, це справжня вітамінна бомба, яка зігріє вас у холодні зимові дні. Ніжний аромат стиглих персиків, насичений смак та простота приготування роблять цей джем справжнім фаворитом багатьох господинь.

Сьогодні ми поділимося з вами секретами приготування персикового джему в домашніх умовах.

Інгредієнти:

1 кг персиків

500 г цукру

1 ч. л. лимонного соку

1 пакетик пектину (за бажанням)

Обладнання:

Каструля

Половник

Блендер або товкач

Стерильні банки та кришки

Приготування:

Підготуйте персики. Ретельно вимийте персики, видаліть кісточки. М'якоть наріжте кубиками. Варіть персикову масу. Перекладіть персикову м'якоть у каструлю, додайте цукор і лимонний сік. Доведіть до кипіння, періодично помішуючи. Зменшіть вогонь і варіть протягом 20-30 хвилин, поки персики не стануть м'якими. Подрібніть персикову масу. За допомогою блендера або товкача подрібніть персикову масу до бажаної консистенції. Додайте пектин (за бажанням). Якщо ви хочете, щоб джем був більш густим, додайте в каструлю пектин, дотримуючись інструкції на упаковці. Доведіть до кипіння. Знову доведіть джем до кипіння, поваріть протягом 1-2 хвилин. Розлийте джем по банках. Розлийте гарячий джем по стерилізованих банках, щільно закрийте кришками. Переверніть банки. Переверніть банки догори дном і залиште в такому положенні до повного охолодження.

Також, пропонуємо рецепт полуничного десерту. Раніше ми пропонували рецепт полуничного сорбету.