Персиковий джем на зиму: зберігаємо сонячне тепло у кожній ложці
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Цей джем дуже легко та просто готується.
Персиковий джем – це не просто ласощі, це справжня вітамінна бомба, яка зігріє вас у холодні зимові дні. Ніжний аромат стиглих персиків, насичений смак та простота приготування роблять цей джем справжнім фаворитом багатьох господинь.
Сьогодні ми поділимося з вами секретами приготування персикового джему в домашніх умовах.
Інгредієнти:
- 1 кг персиків
- 500 г цукру
- 1 ч. л. лимонного соку
- 1 пакетик пектину (за бажанням)
Обладнання:
- Каструля
- Половник
- Блендер або товкач
- Стерильні банки та кришки
Приготування:
- Підготуйте персики. Ретельно вимийте персики, видаліть кісточки. М'якоть наріжте кубиками.
- Варіть персикову масу. Перекладіть персикову м'якоть у каструлю, додайте цукор і лимонний сік. Доведіть до кипіння, періодично помішуючи. Зменшіть вогонь і варіть протягом 20-30 хвилин, поки персики не стануть м'якими.
- Подрібніть персикову масу. За допомогою блендера або товкача подрібніть персикову масу до бажаної консистенції.
- Додайте пектин (за бажанням). Якщо ви хочете, щоб джем був більш густим, додайте в каструлю пектин, дотримуючись інструкції на упаковці.
- Доведіть до кипіння. Знову доведіть джем до кипіння, поваріть протягом 1-2 хвилин.
- Розлийте джем по банках. Розлийте гарячий джем по стерилізованих банках, щільно закрийте кришками.
- Переверніть банки. Переверніть банки догори дном і залиште в такому положенні до повного охолодження.
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