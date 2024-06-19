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Персиковый джем на зиму: сохраняем солнечное тепло в каждой ложке

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
Дата публикации
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Автор
Этот джем станет отличным дополнением к хлебу или булочкам (изображение создано с помощью ИИ) Новость обновлена 19 июня 2024, 11:28
Этот джем станет отличным дополнением к хлебу или булочкам (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Этот джем очень легко и просто готовится.

Персиковый джем – это не просто лакомство, это настоящая витаминная бомба, которая согреет вас в холодные зимние дни. Нежный аромат спелых персиков, насыщенный вкус и простота приготовления делают этот джем настоящим фаворитом многих хозяек.

Сегодня мы поделимся с вами секретами приготовления персикового джема в домашних условиях.

Ингредиенты:

  • 1 кг персиков
  • 500 г сахара
  • 1 ч. л. лимонного сока
  • 1 пакетик пектина (по желанию)

Оборудование:

  • Кастрюля
  • Половник
  • Блендер или пестик
  • Стерильные банки и крышки

Приготовление:

  1. Подготовьте персики. Тщательно вымойте персики, удалите косточки. Мякоть нарежьте кубиками.
  2. Варите персиковую массу. Переложите персиковую мякоть в кастрюлю, добавьте сахар и лимонный сок. Доведите до кипения периодически помешивая. Убавьте огонь и варите в течение 20-30 минут, пока персики не станут мягкими.
  3. Измельчите персиковую массу. С помощью блендера или пестика измельчите персиковую массу до желаемой консистенции.
  4. Добавьте пектин (по желанию). Если вы хотите, чтобы джем был гуще, добавьте в кастрюлю пектин, следуя инструкции на упаковке.
  5. Доведите до кипения. Снова доведите джем до кипения, поварите в течение 1-2 минут.
  6. Разлейте джем по банкам. Разлейте горячий джем по стерилизованным банкам, плотно закройте крышками.
  7. Переверните банки. Переверните банки вверх дном и оставьте в таком положении до полного охлаждения.

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