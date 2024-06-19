Персиковый джем на зиму: сохраняем солнечное тепло в каждой ложке
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Этот джем очень легко и просто готовится.
Персиковый джем – это не просто лакомство, это настоящая витаминная бомба, которая согреет вас в холодные зимние дни. Нежный аромат спелых персиков, насыщенный вкус и простота приготовления делают этот джем настоящим фаворитом многих хозяек.
Сегодня мы поделимся с вами секретами приготовления персикового джема в домашних условиях.
Ингредиенты:
- 1 кг персиков
- 500 г сахара
- 1 ч. л. лимонного сока
- 1 пакетик пектина (по желанию)
Оборудование:
- Кастрюля
- Половник
- Блендер или пестик
- Стерильные банки и крышки
Приготовление:
- Подготовьте персики. Тщательно вымойте персики, удалите косточки. Мякоть нарежьте кубиками.
- Варите персиковую массу. Переложите персиковую мякоть в кастрюлю, добавьте сахар и лимонный сок. Доведите до кипения периодически помешивая. Убавьте огонь и варите в течение 20-30 минут, пока персики не станут мягкими.
- Измельчите персиковую массу. С помощью блендера или пестика измельчите персиковую массу до желаемой консистенции.
- Добавьте пектин (по желанию). Если вы хотите, чтобы джем был гуще, добавьте в кастрюлю пектин, следуя инструкции на упаковке.
- Доведите до кипения. Снова доведите джем до кипения, поварите в течение 1-2 минут.
- Разлейте джем по банкам. Разлейте горячий джем по стерилизованным банкам, плотно закройте крышками.
- Переверните банки. Переверните банки вверх дном и оставьте в таком положении до полного охлаждения.
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