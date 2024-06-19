Персиковый джем на зиму: сохраняем солнечное тепло в каждой ложке

Этот джем очень легко и просто готовится.

Персиковый джем – это не просто лакомство, это настоящая витаминная бомба, которая согреет вас в холодные зимние дни. Нежный аромат спелых персиков, насыщенный вкус и простота приготовления делают этот джем настоящим фаворитом многих хозяек.

Сегодня мы поделимся с вами секретами приготовления персикового джема в домашних условиях.

Ингредиенты:

1 кг персиков

500 г сахара

1 ч. л. лимонного сока

1 пакетик пектина (по желанию)

Оборудование:

Кастрюля

Половник

Блендер или пестик

Стерильные банки и крышки

Приготовление:

Подготовьте персики. Тщательно вымойте персики, удалите косточки. Мякоть нарежьте кубиками. Варите персиковую массу. Переложите персиковую мякоть в кастрюлю, добавьте сахар и лимонный сок. Доведите до кипения периодически помешивая. Убавьте огонь и варите в течение 20-30 минут, пока персики не станут мягкими. Измельчите персиковую массу. С помощью блендера или пестика измельчите персиковую массу до желаемой консистенции. Добавьте пектин (по желанию). Если вы хотите, чтобы джем был гуще, добавьте в кастрюлю пектин, следуя инструкции на упаковке. Доведите до кипения. Снова доведите джем до кипения, поварите в течение 1-2 минут. Разлейте джем по банкам. Разлейте горячий джем по стерилизованным банкам, плотно закройте крышками. Переверните банки. Переверните банки вверх дном и оставьте в таком положении до полного охлаждения.

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