Новий тренд літа: рецепт лате з полуницею
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Таке лате вразить вас своїм ароматом та яскравим смаком.
Літо – це пора не лише спеки та сонця, але й свіжих ягід та фруктів. Саме час насолодитися ними, приготувавши смачний та освіжаючий напій. Одним з таких напоїв є полуничний лате, який поєднує в собі насичений кавовий смак з ніжною полуничною кислинкою. Також, пропонуємо квас з вівсянки.
Цей напій не потребує багато часу та зусиль, а інгредієнти для нього доступні кожному.
Інгредієнти:
- Еспресо – 50 мл
- Молоко – 150 мл
- Полуниця – 50 г
- Цукор або мед – за смаком
- Збиті вершки (за бажанням)
Приготування:
- Приготуйте еспресо. Зробіть еспресо за допомогою кавоварки або джезви.
- Спіньте молоко. Нагрійте молоко до 60°C. За допомогою капучинатора або блендера спіньте молоко до утворення стійкої піни.
- Подрібніть полуницю. Полуницю промийте, видаліть плодоніжки та подрібніть блендером або товстою ложкою.
- З'єднайте інгредієнти. У склянку або келих для латте влийте еспресо. Додайте полуничне пюре, цукор або мед за смаком. Перемішайте.
- Додайте молоко. Обережно влийте спінене молоко в склянку, намагаючись зберегти піну.
- Прикрасьте. За бажанням, прикрасьте лате збитими вершками або свіжою полуницею.
Вдома також можна приготувати полуничний лимонад. Також,ми ділились рецептом "Живчику".