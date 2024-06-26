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Новий тренд літа: рецепт лате з полуницею

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Ця кава чудово освіжає у спеку (зображення створено за допомогою ШІ)
Ця кава чудово освіжає у спеку (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Таке лате вразить вас своїм ароматом та яскравим смаком.

Літо – це пора не лише спеки та сонця, але й свіжих ягід та фруктів. Саме час насолодитися ними, приготувавши смачний та освіжаючий напій. Одним з таких напоїв є полуничний лате, який поєднує в собі насичений кавовий смак з ніжною полуничною кислинкою. Також, пропонуємо квас з вівсянки.

Цей напій не потребує багато часу та зусиль, а інгредієнти для нього доступні кожному.

Інгредієнти:

  • Еспресо – 50 мл
  • Молоко – 150 мл
  • Полуниця – 50 г
  • Цукор або мед – за смаком
  • Збиті вершки (за бажанням)

Приготування:

  1. Приготуйте еспресо. Зробіть еспресо за допомогою кавоварки або джезви.
  2. Спіньте молоко. Нагрійте молоко до 60°C. За допомогою капучинатора або блендера спіньте молоко до утворення стійкої піни.
  3. Подрібніть полуницю. Полуницю промийте, видаліть плодоніжки та подрібніть блендером або товстою ложкою.
  4. З'єднайте інгредієнти. У склянку або келих для латте влийте еспресо. Додайте полуничне пюре, цукор або мед за смаком. Перемішайте.
  5. Додайте молоко. Обережно влийте спінене молоко в склянку, намагаючись зберегти піну.
  6. Прикрасьте. За бажанням, прикрасьте лате збитими вершками або свіжою полуницею.

Вдома також можна приготувати полуничний лимонад. Також,ми ділились рецептом "Живчику".

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#Рецепт #Кава #їжа-Телеграф