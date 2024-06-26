Новий тренд літа: рецепт лате з полуницею

Таке лате вразить вас своїм ароматом та яскравим смаком.

Літо – це пора не лише спеки та сонця, але й свіжих ягід та фруктів. Саме час насолодитися ними, приготувавши смачний та освіжаючий напій. Одним з таких напоїв є полуничний лате, який поєднує в собі насичений кавовий смак з ніжною полуничною кислинкою. Також, пропонуємо квас з вівсянки.

Цей напій не потребує багато часу та зусиль, а інгредієнти для нього доступні кожному.

Інгредієнти:

Еспресо – 50 мл

Молоко – 150 мл

Полуниця – 50 г

Цукор або мед – за смаком

Збиті вершки (за бажанням)

Приготування:

Приготуйте еспресо. Зробіть еспресо за допомогою кавоварки або джезви. Спіньте молоко. Нагрійте молоко до 60°C. За допомогою капучинатора або блендера спіньте молоко до утворення стійкої піни. Подрібніть полуницю. Полуницю промийте, видаліть плодоніжки та подрібніть блендером або товстою ложкою. З'єднайте інгредієнти. У склянку або келих для латте влийте еспресо. Додайте полуничне пюре, цукор або мед за смаком. Перемішайте. Додайте молоко. Обережно влийте спінене молоко в склянку, намагаючись зберегти піну. Прикрасьте. За бажанням, прикрасьте лате збитими вершками або свіжою полуницею.

Вдома також можна приготувати полуничний лимонад. Також,ми ділились рецептом "Живчику".