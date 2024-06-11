Домашній полуничний джем: аромат літа у кожній ложці

Цей джем потішить вас взимку.

Літо щедро дарує нам не лише тепло й сонце, але й щедрий урожай ягід. Серед них, безсумнівно, особливе місце посідає полуниця — ароматна, соковита, сповнена вітамінів. І що може бути краще, ніж зберегти цей літній смак на зиму? Звичайно ж, приготувати полуничний джем!

Сьогодні ми поділимося з вами рецептом джему, який неодмінно стане вашим улюбленим. Його приготування не потребує багато часу й зусиль, а результат вразить вас насиченим смаком, ароматом та ніжною консистенцією. Також, пропонуємо рецепт віденського печива.

Інгредієнти:

1 кг полуниці

500 г цукру

1 ч. л. лимонного соку

1 пакетик пектину (за бажанням)

Приготування:

Підготуємо полуницю: Ягоди ретельно промийте, видаліть плодоніжки. Великі ягоди можна розрізати навпіл. Варимо джем: У каструлю з товстим дном викладіть полуницю та цукор. Перемішайте й поставте на середній вогонь. Коли ягоди пустять сік, зменшіть вогонь і варіть, періодично помішуючи, протягом 20-30 хвилин. Додаємо лимонний сік: За 5 хвилин до закінчення варіння влийте лимонний сік. Це допоможе зберегти яскравий колір джему та трохи його закислити. Загущення джему: Якщо ви хочете отримати густий джем, додайте пакетик пектину. Для цього змішайте пектин з 2 ст. л. цукру та додайте до джему за 1 хвилину до закінчення варіння. Ретельно перемішайте. Розливаємо джем: Готовий джем зніміть з вогню й розлийте у стерилізовані банки. Щільно закрутіть кришки. Зберігаємо джем: Переверніть банки догори дном і залиште так до повного охолодження. Зберігайте джем у прохолодному місці.

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