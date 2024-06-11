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Домашній полуничний джем: аромат літа у кожній ложці

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
Дата публікації
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Автор
Полуничний джем стане вашим улюбленим (зображення створено за допомогою ШІ) Новина оновлена 11 червня 2024, 09:40
Полуничний джем стане вашим улюбленим (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Цей джем потішить вас взимку.

Літо щедро дарує нам не лише тепло й сонце, але й щедрий урожай ягід. Серед них, безсумнівно, особливе місце посідає полуниця — ароматна, соковита, сповнена вітамінів. І що може бути краще, ніж зберегти цей літній смак на зиму? Звичайно ж, приготувати полуничний джем!

Сьогодні ми поділимося з вами рецептом джему, який неодмінно стане вашим улюбленим. Його приготування не потребує багато часу й зусиль, а результат вразить вас насиченим смаком, ароматом та ніжною консистенцією. Також, пропонуємо рецепт віденського печива.

Інгредієнти:

  • 1 кг полуниці
  • 500 г цукру
  • 1 ч. л. лимонного соку
  • 1 пакетик пектину (за бажанням)

Приготування:

  1. Підготуємо полуницю: Ягоди ретельно промийте, видаліть плодоніжки. Великі ягоди можна розрізати навпіл.
  2. Варимо джем: У каструлю з товстим дном викладіть полуницю та цукор. Перемішайте й поставте на середній вогонь. Коли ягоди пустять сік, зменшіть вогонь і варіть, періодично помішуючи, протягом 20-30 хвилин.
  3. Додаємо лимонний сік: За 5 хвилин до закінчення варіння влийте лимонний сік. Це допоможе зберегти яскравий колір джему та трохи його закислити.
  4. Загущення джему: Якщо ви хочете отримати густий джем, додайте пакетик пектину. Для цього змішайте пектин з 2 ст. л. цукру та додайте до джему за 1 хвилину до закінчення варіння. Ретельно перемішайте.
  5. Розливаємо джем: Готовий джем зніміть з вогню й розлийте у стерилізовані банки. Щільно закрутіть кришки.
  6. Зберігаємо джем: Переверніть банки догори дном і залиште так до повного охолодження. Зберігайте джем у прохолодному місці.

Також, пропонуємо рецепт полуничного десерту. Раніше ми пропонували рецепт полуничного сорбету.

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#Рецепт #їжа-Телеграф