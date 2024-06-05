Мармурові кекси на молоці: рецепт ефектної випічки
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Ці кекси вразять навіть найвибагливішого гурмана.
Хто з нас не любить кекси? Ці ароматні, ніжні та пухкі ласощі завжди піднімуть настрій і стануть чудовою добавкою до чаю, кави або молока.
Сьогодні ми поділимося з вами рецептом мармурових кексів на молоці, які неодмінно підкорять вас своїм вишуканим виглядом і неймовірним смаком.
Інгредієнти:
- Для тіста:
- 300 г борошна
- 200 г цукру
- 2 яйця
- 200 мл молока
- 100 мл рослинної олії
- 10 г розпушувача
- 1/2 чайної ложки ваніліну
- 2 столові ложки какао-порошку
- Для глазурі:
- 100 г цукрової пудри
- 2 столові ложки молока
Приготування:
- Тісто: у мисці змішайте борошно, цукор, розпушувач та ванілін. Додайте яйця, молоко та рослинну олію. Замісіть тісто до однорідної маси.
- Мармуровий ефект: розділіть тісто на дві частини. До однієї з них додайте какао-порошок і добре перемішайте.
- Формування кексів: змастіть формочки для кексів олією. Викладайте тісто в формочки, чергуючи світле та темне тісто.
- Випікання: розігрійте духовку до 180°C. Випікайте кекси протягом 20-25 хвилин, до золотистого кольору.
- Глазур: у мисці змішайте цукрову пудру та молоко до однорідної маси. Покрийте кекси глазур'ю.
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