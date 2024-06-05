Мармурові кекси на молоці: рецепт ефектної випічки

Ці кекси вразять навіть найвибагливішого гурмана.

Хто з нас не любить кекси? Ці ароматні, ніжні та пухкі ласощі завжди піднімуть настрій і стануть чудовою добавкою до чаю, кави або молока.

Сьогодні ми поділимося з вами рецептом мармурових кексів на молоці, які неодмінно підкорять вас своїм вишуканим виглядом і неймовірним смаком.

Інгредієнти:

Для тіста:

300 г борошна

200 г цукру

2 яйця

200 мл молока

100 мл рослинної олії

10 г розпушувача

1/2 чайної ложки ваніліну

2 столові ложки какао-порошку

Для глазурі:

100 г цукрової пудри

2 столові ложки молока

Приготування:

Тісто: у мисці змішайте борошно, цукор, розпушувач та ванілін. Додайте яйця, молоко та рослинну олію. Замісіть тісто до однорідної маси. Мармуровий ефект: розділіть тісто на дві частини. До однієї з них додайте какао-порошок і добре перемішайте. Формування кексів: змастіть формочки для кексів олією. Викладайте тісто в формочки, чергуючи світле та темне тісто. Випікання: розігрійте духовку до 180°C. Випікайте кекси протягом 20-25 хвилин, до золотистого кольору. Глазур: у мисці змішайте цукрову пудру та молоко до однорідної маси. Покрийте кекси глазур'ю.

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