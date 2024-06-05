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Мармурові кекси на молоці: рецепт ефектної випічки

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Автор
Мармурові кекси стануть хітом на вашому столі (зображення створено за допомогою ШІ) Новина оновлена 05 червня 2024, 14:52
Мармурові кекси стануть хітом на вашому столі (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Ці кекси вразять навіть найвибагливішого гурмана.

Хто з нас не любить кекси? Ці ароматні, ніжні та пухкі ласощі завжди піднімуть настрій і стануть чудовою добавкою до чаю, кави або молока.

Сьогодні ми поділимося з вами рецептом мармурових кексів на молоці, які неодмінно підкорять вас своїм вишуканим виглядом і неймовірним смаком.

Інгредієнти:

  • Для тіста:
  • 300 г борошна
  • 200 г цукру
  • 2 яйця
  • 200 мл молока
  • 100 мл рослинної олії
  • 10 г розпушувача
  • 1/2 чайної ложки ваніліну
  • 2 столові ложки какао-порошку
  • Для глазурі:
  • 100 г цукрової пудри
  • 2 столові ложки молока

Приготування:

  1. Тісто: у мисці змішайте борошно, цукор, розпушувач та ванілін. Додайте яйця, молоко та рослинну олію. Замісіть тісто до однорідної маси.
  2. Мармуровий ефект: розділіть тісто на дві частини. До однієї з них додайте какао-порошок і добре перемішайте.
  3. Формування кексів: змастіть формочки для кексів олією. Викладайте тісто в формочки, чергуючи світле та темне тісто.
  4. Випікання: розігрійте духовку до 180°C. Випікайте кекси протягом 20-25 хвилин, до золотистого кольору.
  5. Глазур: у мисці змішайте цукрову пудру та молоко до однорідної маси. Покрийте кекси глазур'ю.

Також, пропонуємо звернути увагу на рецепт кекса з 5 інгредієнтів. Крім того, вам буде цікаво приготувати кекси без молока та яєць.

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