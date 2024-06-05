Мраморные кексы на молоке: рецепт эффектной выпечки
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Эти кексы поразят даже самого взыскательного гурмана.
Кто из нас не любит кексы? Это ароматное, нежное и рыхлое лакомство всегда поднимет настроение и станет прекрасной добавкой к чаю, кофе или молоку.
Сегодня мы поделимся с вами рецептом мраморных кексов на молоке, которые обязательно покорят вас своим изысканным видом и невероятным вкусом.
Ингредиенты:
- Для теста:
- 300 г муки
- 200 г сахара
- 2 яйца
- 200 мл молока
- 100 мл растительного масла
- 10 г разрыхлителя
- 1/2 чайной ложки ванилина
- 2 столовые ложки какао-порошка
- Для глазури:
- 100 г сахарной пудры
- 2 столовые ложки молока
Приготовление:
- Тесто: в миске смешайте муку, сахар, разрыхлитель и ванилин. Добавить яйца, молоко и растительное масло. Замесите тесто в однородную массу.
- Мраморный эффект: разделите тесто на две части. К одной из них добавьте какао-порошок и хорошо перемешайте.
- Формирование кексов: смажьте формочки для кексов растительным маслом. Выкладывайте тесто в формочки, чередуя светлое и темное тесто.
- Выпекание: разогрейте духовку до 180°C. Выпекайте кексы в течение 20-25 минут до золотистого цвета.
- Глазурь: в миске смешайте сахарную пудру и молоко до однородной массы. Покройте кексы глазурью.
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