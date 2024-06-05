Мраморные кексы на молоке: рецепт эффектной выпечки

Эти кексы поразят даже самого взыскательного гурмана.

Кто из нас не любит кексы? Это ароматное, нежное и рыхлое лакомство всегда поднимет настроение и станет прекрасной добавкой к чаю, кофе или молоку.

Сегодня мы поделимся с вами рецептом мраморных кексов на молоке, которые обязательно покорят вас своим изысканным видом и невероятным вкусом.

Ингредиенты:

Для теста:

300 г муки

200 г сахара

2 яйца

200 мл молока

100 мл растительного масла

10 г разрыхлителя

1/2 чайной ложки ванилина

2 столовые ложки какао-порошка

Для глазури:

100 г сахарной пудры

2 столовые ложки молока

Приготовление:

Тесто: в миске смешайте муку, сахар, разрыхлитель и ванилин. Добавить яйца, молоко и растительное масло. Замесите тесто в однородную массу. Мраморный эффект: разделите тесто на две части. К одной из них добавьте какао-порошок и хорошо перемешайте. Формирование кексов: смажьте формочки для кексов растительным маслом. Выкладывайте тесто в формочки, чередуя светлое и темное тесто. Выпекание: разогрейте духовку до 180°C. Выпекайте кексы в течение 20-25 минут до золотистого цвета. Глазурь: в миске смешайте сахарную пудру и молоко до однородной массы. Покройте кексы глазурью.

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