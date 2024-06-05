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Мраморные кексы на молоке: рецепт эффектной выпечки

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Мраморные кексы станут хитом на вашем столе (изображение создано с помощью ИИ) Новость обновлена 05 июня 2024, 14:52
Мраморные кексы станут хитом на вашем столе (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Эти кексы поразят даже самого взыскательного гурмана.

Кто из нас не любит кексы? Это ароматное, нежное и рыхлое лакомство всегда поднимет настроение и станет прекрасной добавкой к чаю, кофе или молоку.

Сегодня мы поделимся с вами рецептом мраморных кексов на молоке, которые обязательно покорят вас своим изысканным видом и невероятным вкусом.

Ингредиенты:

  • Для теста:
  • 300 г муки
  • 200 г сахара
  • 2 яйца
  • 200 мл молока
  • 100 мл растительного масла
  • 10 г разрыхлителя
  • 1/2 чайной ложки ванилина
  • 2 столовые ложки какао-порошка
  • Для глазури:
  • 100 г сахарной пудры
  • 2 столовые ложки молока

Приготовление:

  1. Тесто: в миске смешайте муку, сахар, разрыхлитель и ванилин. Добавить яйца, молоко и растительное масло. Замесите тесто в однородную массу.
  2. Мраморный эффект: разделите тесто на две части. К одной из них добавьте какао-порошок и хорошо перемешайте.
  3. Формирование кексов: смажьте формочки для кексов растительным маслом. Выкладывайте тесто в формочки, чередуя светлое и темное тесто.
  4. Выпекание: разогрейте духовку до 180°C. Выпекайте кексы в течение 20-25 минут до золотистого цвета.
  5. Глазурь: в миске смешайте сахарную пудру и молоко до однородной массы. Покройте кексы глазурью.

Также, предлагаем обратить внимание на рецепт кекса из 5 ингредиентов. Кроме того, вам будет интересно приготовить кексы без молока и яиц.

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#Рецепт #Кексы #еда-Телеграф