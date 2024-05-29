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Домашні булочки з яблуками та медом: ароматна випічка до чаю

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
Дата публікації
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Булочки стануть чудовим доповненням до чаю чи кави (зображення створено за допомогою ШІ) Новина оновлена 29 травня 2024, 15:30
Булочки стануть чудовим доповненням до чаю чи кави (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Якщо у вас обмаль часу на випічку — приготуйте цю випічку.

Що може бути кращим за чашечку ароматного чаю та свіжоспечені домашні булочки? Цей дует завжди дарує затишок, тепло та гарний настрій. Також, пропонуємо рецепт слойок з цукіні та моцарелою.

Сьогодні ми поділимося з вами рецептом простих, але неймовірно смачних яблучних булочок з медом, які стануть чудовим доповненням до вашого чаювання.

Інгредієнти:

Для тіста:

  • 500 г борошна
  • 250 мл теплого молока
  • 50 г вершкового масла
  • 20 г свіжих дріжджів
  • 1 яйце
  • 50 г цукру
  • 1/2 чайної ложки солі

Для начинки:

  • 3 яблука
  • 50 г вершкового масла
  • 50 г цукру
  • 1 столова ложка кориці
  • 1 столова ложка лимонного соку

Для змащування:

  • 1 яйце
  • 1 столова ложка молока

Приготування:

  1. У мисці змішайте тепле молоко, дріжджі та 1 столову ложку цукру. Дайте дріжджам активуватися протягом 10-15 хвилин.
  2. Додайте до опари яйце, розтоплене вершкове масло, цукор, сіль і борошно. Замісіть тісто, яке має бути м'яким і еластичним.
  3. Накрийте тісто рушником і поставте в тепле місце на 1 годину, щоб воно піднялося.
  4. Приготуйте начинку. Яблука очистіть від шкірки і наріжте кубиками.
  5. У сковороді розігрійте вершкове масло і обсмажте яблука протягом 5-7 хвилин.
  6. Додайте до яблук цукор, корицю і лимонний сік. Перемішайте і тушкуйте ще 5 хвилин.
  7. Піднявшеся тісто обімніть і розкачайте в пласт товщиною 1 см.
  8. Викладіть на тісто начинку, залишивши по краях трохи вільного місця.
  9. Згорніть тісто рулетом і защипніть краї.
  10. Рулет наріжте на порційні шматки і викладіть на деко, застелене пергаментним папером.
  11. Дайте булочкам піднятися протягом 30 хвилин.
  12. Змастіть булочки яйцем, збитим з молоком.
  13. Випікайте булочки в духовці, розігрітій до 180°C, протягом 20-25 хвилин до золотистого кольору.

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