Домашні булочки з яблуками та медом: ароматна випічка до чаю

Якщо у вас обмаль часу на випічку — приготуйте цю випічку.

Що може бути кращим за чашечку ароматного чаю та свіжоспечені домашні булочки? Цей дует завжди дарує затишок, тепло та гарний настрій. Також, пропонуємо рецепт слойок з цукіні та моцарелою.

Сьогодні ми поділимося з вами рецептом простих, але неймовірно смачних яблучних булочок з медом, які стануть чудовим доповненням до вашого чаювання.

Інгредієнти:

Для тіста:

500 г борошна

250 мл теплого молока

50 г вершкового масла

20 г свіжих дріжджів

1 яйце

50 г цукру

1/2 чайної ложки солі

Для начинки:

3 яблука

50 г вершкового масла

50 г цукру

1 столова ложка кориці

1 столова ложка лимонного соку

Для змащування:

1 яйце

1 столова ложка молока

Приготування:

У мисці змішайте тепле молоко, дріжджі та 1 столову ложку цукру. Дайте дріжджам активуватися протягом 10-15 хвилин. Додайте до опари яйце, розтоплене вершкове масло, цукор, сіль і борошно. Замісіть тісто, яке має бути м'яким і еластичним. Накрийте тісто рушником і поставте в тепле місце на 1 годину, щоб воно піднялося. Приготуйте начинку. Яблука очистіть від шкірки і наріжте кубиками. У сковороді розігрійте вершкове масло і обсмажте яблука протягом 5-7 хвилин. Додайте до яблук цукор, корицю і лимонний сік. Перемішайте і тушкуйте ще 5 хвилин. Піднявшеся тісто обімніть і розкачайте в пласт товщиною 1 см. Викладіть на тісто начинку, залишивши по краях трохи вільного місця. Згорніть тісто рулетом і защипніть краї. Рулет наріжте на порційні шматки і викладіть на деко, застелене пергаментним папером. Дайте булочкам піднятися протягом 30 хвилин. Змастіть булочки яйцем, збитим з молоком. Випікайте булочки в духовці, розігрітій до 180°C, протягом 20-25 хвилин до золотистого кольору.

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