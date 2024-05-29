Домашні булочки з яблуками та медом: ароматна випічка до чаю
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Якщо у вас обмаль часу на випічку — приготуйте цю випічку.
Що може бути кращим за чашечку ароматного чаю та свіжоспечені домашні булочки? Цей дует завжди дарує затишок, тепло та гарний настрій. Також, пропонуємо рецепт слойок з цукіні та моцарелою.
Сьогодні ми поділимося з вами рецептом простих, але неймовірно смачних яблучних булочок з медом, які стануть чудовим доповненням до вашого чаювання.
Інгредієнти:
Для тіста:
- 500 г борошна
- 250 мл теплого молока
- 50 г вершкового масла
- 20 г свіжих дріжджів
- 1 яйце
- 50 г цукру
- 1/2 чайної ложки солі
Для начинки:
- 3 яблука
- 50 г вершкового масла
- 50 г цукру
- 1 столова ложка кориці
- 1 столова ложка лимонного соку
Для змащування:
- 1 яйце
- 1 столова ложка молока
Приготування:
- У мисці змішайте тепле молоко, дріжджі та 1 столову ложку цукру. Дайте дріжджам активуватися протягом 10-15 хвилин.
- Додайте до опари яйце, розтоплене вершкове масло, цукор, сіль і борошно. Замісіть тісто, яке має бути м'яким і еластичним.
- Накрийте тісто рушником і поставте в тепле місце на 1 годину, щоб воно піднялося.
- Приготуйте начинку. Яблука очистіть від шкірки і наріжте кубиками.
- У сковороді розігрійте вершкове масло і обсмажте яблука протягом 5-7 хвилин.
- Додайте до яблук цукор, корицю і лимонний сік. Перемішайте і тушкуйте ще 5 хвилин.
- Піднявшеся тісто обімніть і розкачайте в пласт товщиною 1 см.
- Викладіть на тісто начинку, залишивши по краях трохи вільного місця.
- Згорніть тісто рулетом і защипніть краї.
- Рулет наріжте на порційні шматки і викладіть на деко, застелене пергаментним папером.
- Дайте булочкам піднятися протягом 30 хвилин.
- Змастіть булочки яйцем, збитим з молоком.
- Випікайте булочки в духовці, розігрітій до 180°C, протягом 20-25 хвилин до золотистого кольору.
Радимо звернути увагу на рецепт віденського штруделя. Також ми ділились рецептом чудового сирника на шоколадному тісті.