Візьміть будь-які ягоди – і смакота готова: рецепт булочок з ягодами
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Ягідні булочки стануть чудовим доповненням до чаю чи кави.
Суниця, малина, чорниця, смородина – всі ці ягоди рясніють вітамінами, дарують нам свій неповторний смак та аромат. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом булочок з ягодами, які стануть чудовим доповненням до вашого чаювання або десертного столу. Ці булочки не лише смачні, але й дуже прості у приготуванні, тому з ними впорається навіть кулінар-початківець. Також, пропонуємо рецепт рецепт віденських булочок з родзинками.
Інгредієнти:
Для тіста:
- 500 г борошна
- 250 мл теплого молока
- 100 г вершкового масла
- 50 г цукру
- 1 яйце
- 7 г сухих дріжджів
- 1/2 чайної ложки солі
Для начинки:
- 500 г будь-яких ягід (суниця, малина, чорниця, смородина)
- 2 столові ложки цукру
- 1 столова ложка крохмалю
- 1 столова ложка лимонного соку
Для змащування:
- 1 яйце
- 1 столова ложка молока
Приготування:
- Підготуємо тісто. У мисці змішати тепле молоко, цукор, дріжджі та 1 столову ложку борошна. Залишити на 10 хвилин, щоб дріжджі активувалися.
- Додати борошно, вершкове масло, яйце та сіль. Замісити м'яке тісто, яке не липне до рук. Місити тісто протягом 10 хвилин.
- Викласти тісто в змащену олією миску, накрити рушником та поставити в тепле місце на 1 годину, щоб воно піднялося.
- Підготуємо начинку. Ягоди помити та обсушити. Змішати ягоди з цукром, крохмалем та лимонним соком.
- Піднявшеся тісто обім'яти та розкачати в прямокутний пласт товщиною 1 см.
- Розподілити ягідну начинку по тісту, залишаючи вільні краї.
- Звернути тісто рулетом, защипнути краї.
- Гострий ніж зробити на рулеті поперечні надрізи на відстані 3-4 см один від одного.
- Викласти рулет на деко, застелене пергаментним папером.
- Накрити рулет рушником та залишити на 30 хвилин, щоб він піднявся.
- Змастити рулет яйцем, збитим з молоком.
- Випікати рулет у розігрітій до 180°C духовці протягом 30-35 хвилин, або до золотистого кольору.
- Дати рулету трохи охолонути, потім нарізати на порційні шматочки.
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