Візьміть будь-які ягоди – і смакота готова: рецепт булочок з ягодами

Ягідні булочки стануть чудовим доповненням до чаю чи кави.

Суниця, малина, чорниця, смородина – всі ці ягоди рясніють вітамінами, дарують нам свій неповторний смак та аромат. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом булочок з ягодами, які стануть чудовим доповненням до вашого чаювання або десертного столу. Ці булочки не лише смачні, але й дуже прості у приготуванні, тому з ними впорається навіть кулінар-початківець. Також, пропонуємо рецепт рецепт віденських булочок з родзинками.

Інгредієнти:

Для тіста:

500 г борошна

250 мл теплого молока

100 г вершкового масла

50 г цукру

1 яйце

7 г сухих дріжджів

1/2 чайної ложки солі

Для начинки:

500 г будь-яких ягід (суниця, малина, чорниця, смородина)

2 столові ложки цукру

1 столова ложка крохмалю

1 столова ложка лимонного соку

Для змащування:

1 яйце

1 столова ложка молока

Приготування:

Підготуємо тісто. У мисці змішати тепле молоко, цукор, дріжджі та 1 столову ложку борошна. Залишити на 10 хвилин, щоб дріжджі активувалися. Додати борошно, вершкове масло, яйце та сіль. Замісити м'яке тісто, яке не липне до рук. Місити тісто протягом 10 хвилин. Викласти тісто в змащену олією миску, накрити рушником та поставити в тепле місце на 1 годину, щоб воно піднялося. Підготуємо начинку. Ягоди помити та обсушити. Змішати ягоди з цукром, крохмалем та лимонним соком. Піднявшеся тісто обім'яти та розкачати в прямокутний пласт товщиною 1 см. Розподілити ягідну начинку по тісту, залишаючи вільні краї. Звернути тісто рулетом, защипнути краї. Гострий ніж зробити на рулеті поперечні надрізи на відстані 3-4 см один від одного. Викласти рулет на деко, застелене пергаментним папером. Накрити рулет рушником та залишити на 30 хвилин, щоб він піднявся. Змастити рулет яйцем, збитим з молоком. Випікати рулет у розігрітій до 180°C духовці протягом 30-35 хвилин, або до золотистого кольору. Дати рулету трохи охолонути, потім нарізати на порційні шматочки.

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