Улюблені булочки королеви: рецепт віденських булочок з родзинками

Ці булочки прикрасять ваш стіл.

Великдень – це не лише свято світла та надії, але й час, коли домівки наповнюються неймовірними ароматами свіжої випічки. Сьогодні ми пропонуємо вам приготувати віденські булочки з родзинками, які стануть справжньою окрасою вашого святкового столу. Також ми писали, як приготувати хрумкі рогалики з варенням.

Ці ніжні, рум'яні булочки з ароматною начинкою з родзинок не лише порадують ваші смакові рецептори, але й подарують атмосферу затишку та сімейного тепла.

Класичні віденські булочки з родзинками

Інгредієнти:

500 г борошна

250 мл теплого молока

7 г сухих дріжджів

100 г вершкового масла

80 г цукру

1 яйце

1 жовток

1/2 ч. л. солі

100 г родзинок

Приготування:

У мисці змішайте борошно, цукор, сіль та дріжджі. В іншій мисці збийте яйце та жовток з теплим молоком. Додайте молочну суміш до сухих інгредієнтів, додайте вершкове масло кімнатної температури. Замісіть тісто, воно має бути м'яким та еластичним. Накрийте тісто рушником, залиште в теплому місці на 1 годину, щоб воно підійшло. Додайте родзинки до тіста, добре перемішайте. Розділіть тісто на 3 частини, сформуйте 3 круглі булочки. Викладіть булочки на деко, застелене пергаментом, залиште їх підходити ще 30 хвилин. Змастіть булочки жовтком, посипте цукром. Випікайте в розігрітій до 180°C духовці протягом 20-25 хвилин, до золотистого кольору.

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