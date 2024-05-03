Улюблені булочки королеви: рецепт віденських булочок з родзинками
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Ці булочки прикрасять ваш стіл.
Великдень – це не лише свято світла та надії, але й час, коли домівки наповнюються неймовірними ароматами свіжої випічки. Сьогодні ми пропонуємо вам приготувати віденські булочки з родзинками, які стануть справжньою окрасою вашого святкового столу. Також ми писали, як приготувати хрумкі рогалики з варенням.
Ці ніжні, рум'яні булочки з ароматною начинкою з родзинок не лише порадують ваші смакові рецептори, але й подарують атмосферу затишку та сімейного тепла.
Класичні віденські булочки з родзинками
Інгредієнти:
- 500 г борошна
- 250 мл теплого молока
- 7 г сухих дріжджів
- 100 г вершкового масла
- 80 г цукру
- 1 яйце
- 1 жовток
- 1/2 ч. л. солі
- 100 г родзинок
Приготування:
- У мисці змішайте борошно, цукор, сіль та дріжджі.
- В іншій мисці збийте яйце та жовток з теплим молоком.
- Додайте молочну суміш до сухих інгредієнтів, додайте вершкове масло кімнатної температури.
- Замісіть тісто, воно має бути м'яким та еластичним.
- Накрийте тісто рушником, залиште в теплому місці на 1 годину, щоб воно підійшло.
- Додайте родзинки до тіста, добре перемішайте.
- Розділіть тісто на 3 частини, сформуйте 3 круглі булочки.
- Викладіть булочки на деко, застелене пергаментом, залиште їх підходити ще 30 хвилин.
- Змастіть булочки жовтком, посипте цукром.
- Випікайте в розігрітій до 180°C духовці протягом 20-25 хвилин, до золотистого кольору.
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