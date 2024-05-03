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Улюблені булочки королеви: рецепт віденських булочок з родзинками

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
Дата публікації
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Автор
Ці булочки єдуже ніжними та смачними (зображення створено за допомогою ШІ) Новина оновлена 03 травня 2024, 14:56
Ці булочки єдуже ніжними та смачними (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Ці булочки прикрасять ваш стіл.

Великдень – це не лише свято світла та надії, але й час, коли домівки наповнюються неймовірними ароматами свіжої випічки. Сьогодні ми пропонуємо вам приготувати віденські булочки з родзинками, які стануть справжньою окрасою вашого святкового столу. Також ми писали, як приготувати хрумкі рогалики з варенням.

Ці ніжні, рум'яні булочки з ароматною начинкою з родзинок не лише порадують ваші смакові рецептори, але й подарують атмосферу затишку та сімейного тепла.

Класичні віденські булочки з родзинками

Інгредієнти:

  • 500 г борошна
  • 250 мл теплого молока
  • 7 г сухих дріжджів
  • 100 г вершкового масла
  • 80 г цукру
  • 1 яйце
  • 1 жовток
  • 1/2 ч. л. солі
  • 100 г родзинок

Приготування:

  1. У мисці змішайте борошно, цукор, сіль та дріжджі.
  2. В іншій мисці збийте яйце та жовток з теплим молоком.
  3. Додайте молочну суміш до сухих інгредієнтів, додайте вершкове масло кімнатної температури.
  4. Замісіть тісто, воно має бути м'яким та еластичним.
  5. Накрийте тісто рушником, залиште в теплому місці на 1 годину, щоб воно підійшло.
  6. Додайте родзинки до тіста, добре перемішайте.
  7. Розділіть тісто на 3 частини, сформуйте 3 круглі булочки.
  8. Викладіть булочки на деко, застелене пергаментом, залиште їх підходити ще 30 хвилин.
  9. Змастіть булочки жовтком, посипте цукром.
  10. Випікайте в розігрітій до 180°C духовці протягом 20-25 хвилин, до золотистого кольору.

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