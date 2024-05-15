Такого у пекарнях немає: рецепт слойок з цукіні та моцарелою
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Булочки з моцарелою стануть чудовим варіантом перекусу або доповнення до супів.
Цукіні, або кабачки, — це універсальний овоч, який можна використовувати для приготування безлічі страв. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом слойок з цукіні та моцарелою, які стануть чудовим доповненням до вашого столу. Ці слойки не лише смачні та ароматні, але й дуже прості у приготуванні, тому з ними впорається навіть кулінар-початківець. Також, пропонуємо рецепт слойок з яблучним джемом.
Інгредієнти:
- 2 цукіні
- 200 г моцарели
- 1 столова ложка оливкової олії
- 1 столова ложка вершкового масла
- 1 зубчик часнику
- 1/2 чайної ложки орегано
- 1/4 чайної ложки солі
- 1/4 чайної ложки чорного перцю
- 1 столова ложка тертого пармезану
- 4 готові листкові тіста
Приготування:
- Підготуємо цукіні. Цукіні помити, обсушити та нарізати тонкими кружечками.
- Моцарелу нарізати скибочками.
- Розігріти духовку до 180°C.
- У сковороді розігріти оливкову олію та вершкове масло. Додати подрібнений часник та обсмажити протягом 30 секунд.
- Додати цукіні та обсмажити протягом 5 хвилин, або до м'якості.
- Додати орегано, сіль та перець. Перемішати та зняти з вогню.
- Розгорнути листкове тісто та викласти його на деко, застелене пергаментним папером.
- Викласти на тісто половину цукіні.
- Розподілити по цукіні скибочки моцарели.
- Посипати тертим пармезаном.
- Накрити другим листом тіста, защипнути краї.
- Повторити кроки 7-11 з другим листом тіста та начинкою.
- Змастити слойки збитим яйцем.
- Випікати слойки в розігрітій до 180°C духовці протягом 20-25 хвилин, або до золотистого кольору.
- Дати слойкам трохи охолонути, потім нарізати на порційні шматочки.
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