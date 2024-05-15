Такого у пекарнях немає: рецепт слойок з цукіні та моцарелою

Булочки з моцарелою стануть чудовим варіантом перекусу або доповнення до супів.

Цукіні, або кабачки, — це універсальний овоч, який можна використовувати для приготування безлічі страв. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом слойок з цукіні та моцарелою, які стануть чудовим доповненням до вашого столу. Ці слойки не лише смачні та ароматні, але й дуже прості у приготуванні, тому з ними впорається навіть кулінар-початківець. Також, пропонуємо рецепт слойок з яблучним джемом.

Інгредієнти:

2 цукіні

200 г моцарели

1 столова ложка оливкової олії

1 столова ложка вершкового масла

1 зубчик часнику

1/2 чайної ложки орегано

1/4 чайної ложки солі

1/4 чайної ложки чорного перцю

1 столова ложка тертого пармезану

4 готові листкові тіста

Приготування:

Підготуємо цукіні. Цукіні помити, обсушити та нарізати тонкими кружечками. Моцарелу нарізати скибочками. Розігріти духовку до 180°C. У сковороді розігріти оливкову олію та вершкове масло. Додати подрібнений часник та обсмажити протягом 30 секунд. Додати цукіні та обсмажити протягом 5 хвилин, або до м'якості. Додати орегано, сіль та перець. Перемішати та зняти з вогню. Розгорнути листкове тісто та викласти його на деко, застелене пергаментним папером. Викласти на тісто половину цукіні. Розподілити по цукіні скибочки моцарели. Посипати тертим пармезаном. Накрити другим листом тіста, защипнути краї. Повторити кроки 7-11 з другим листом тіста та начинкою. Змастити слойки збитим яйцем. Випікати слойки в розігрітій до 180°C духовці протягом 20-25 хвилин, або до золотистого кольору. Дати слойкам трохи охолонути, потім нарізати на порційні шматочки.

Радимо звернути увагу на рецепт віденського штруделя. Також ми ділились рецептом чудового сирника на шоколадному тісті.