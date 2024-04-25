Можна їсти навіть у піст: як приготувати булочки з маком та горіхами
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Булочки виходять пухкими та ароматними
Навіть у піст хочеться урізноманітнити своє меню, зробити його корисним та смачним. Саме тому, у мережі публікують безліч пісних страв, серед яких салат з нутом, пісний паштет або ж оладки з гречки та грибів.
Сьогодні ми пропонуємо ще один варіант пісної страви — булочок з маком та горіхами. А рецептом з нами поділилися Ліза Глінська на своїй Instagram-сторінці.
Як приготувати пісні булочки з маком та горіхами
Інгредієнти:
Тісто
- борошно – 250 г;
- розпушувач – 8 г;
- цукор – 50 г;
- сіль;
- вода – 100 мл;
- олія – 40 мл;
Начинка
- мак – 100 г;
- смажені волоські горіхи – 100 г;
- цукор – 120 г;
Спосіб приготування:
- Воду, олію та цукор з’єднати у глибокій мисці.
- Борошно змішати із розпушувачем та додати в ту ж миску, замісити тісто.
- Загорнути тісто у харчову плівку та залишити при кімнатній температурі на 30 хвилин.
- Тим часом приготувати начинку. Для цього мак потрібно замочити у теплій воді на 30 хвилин.
- Горіхи обсмажити на сухій пательні, або протягом 10 хвилин у духовці при 170 градусах.
- Мак процідити та з’єднати із горіхами та цукром, перебити блендером до стану пасти.
- Тісто розкатати у пласт розміром 30х35 см.
- Викласти начинку на тісто та загорнути у рулет.
- Нарізати рулет на шматки по 3 см та викласти на застелене пергаментом деко.
- Випікати у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 20 хвилин.
- Після того, як булочки повністю охолонуть, потрібно обгорнути їх харчовою плівкою.
А якщо ви дотримуєтеся посту, рекомендуємо приготувати гору хрусткого печива за копійки. Готується воно так просто, що навіть дитина впорається.