Можна їсти навіть у піст: як приготувати булочки з маком та горіхами

Булочки виходять пухкими та ароматними

Навіть у піст хочеться урізноманітнити своє меню, зробити його корисним та смачним. Саме тому, у мережі публікують безліч пісних страв, серед яких салат з нутом, пісний паштет або ж оладки з гречки та грибів.

Сьогодні ми пропонуємо ще один варіант пісної страви — булочок з маком та горіхами. А рецептом з нами поділилися Ліза Глінська на своїй Instagram-сторінці.

Як приготувати пісні булочки з маком та горіхами

Інгредієнти:

Тісто

борошно – 250 г;

розпушувач – 8 г;

цукор – 50 г;

сіль;

вода – 100 мл;

олія – 40 мл;

Начинка

мак – 100 г;

смажені волоські горіхи – 100 г;

цукор – 120 г;

Спосіб приготування:

Воду, олію та цукор з’єднати у глибокій мисці. Борошно змішати із розпушувачем та додати в ту ж миску, замісити тісто. Загорнути тісто у харчову плівку та залишити при кімнатній температурі на 30 хвилин. Тим часом приготувати начинку. Для цього мак потрібно замочити у теплій воді на 30 хвилин. Горіхи обсмажити на сухій пательні, або протягом 10 хвилин у духовці при 170 градусах. Мак процідити та з’єднати із горіхами та цукром, перебити блендером до стану пасти. Тісто розкатати у пласт розміром 30х35 см. Викласти начинку на тісто та загорнути у рулет. Нарізати рулет на шматки по 3 см та викласти на застелене пергаментом деко. Випікати у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 20 хвилин. Після того, як булочки повністю охолонуть, потрібно обгорнути їх харчовою плівкою.

А якщо ви дотримуєтеся посту, рекомендуємо приготувати гору хрусткого печива за копійки. Готується воно так просто, що навіть дитина впорається.