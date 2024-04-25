Рус

Можна їсти навіть у піст: як приготувати булочки з маком та горіхами

Автор
Марія Швець Марія Швець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Проста та швидка випічка навіть у піст
Проста та швидка випічка навіть у піст. Фото 1000.menu

Булочки виходять пухкими та ароматними

Навіть у піст хочеться урізноманітнити своє меню, зробити його корисним та смачним. Саме тому, у мережі публікують безліч пісних страв, серед яких салат з нутом, пісний паштет або ж оладки з гречки та грибів.

Сьогодні ми пропонуємо ще один варіант пісної страви — булочок з маком та горіхами. А рецептом з нами поділилися Ліза Глінська на своїй Instagram-сторінці.

Як приготувати пісні булочки з маком та горіхами

Інгредієнти:

Тісто

  • борошно – 250 г;
  • розпушувач – 8 г;
  • цукор – 50 г;
  • сіль;
  • вода – 100 мл;
  • олія – 40 мл;

Начинка

  • мак – 100 г;
  • смажені волоські горіхи – 100 г;
  • цукор – 120 г;

Спосіб приготування:

  1. Воду, олію та цукор з’єднати у глибокій мисці.
  2. Борошно змішати із розпушувачем та додати в ту ж миску, замісити тісто.
  3. Загорнути тісто у харчову плівку та залишити при кімнатній температурі на 30 хвилин.
  4. Тим часом приготувати начинку. Для цього мак потрібно замочити у теплій воді на 30 хвилин.
  5. Горіхи обсмажити на сухій пательні, або протягом 10 хвилин у духовці при 170 градусах.
  6. Мак процідити та з’єднати із горіхами та цукром, перебити блендером до стану пасти.
  7. Тісто розкатати у пласт розміром 30х35 см.
  8. Викласти начинку на тісто та загорнути у рулет.
  9. Нарізати рулет на шматки по 3 см та викласти на застелене пергаментом деко.
  10. Випікати у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 20 хвилин.
  11. Після того, як булочки повністю охолонуть, потрібно обгорнути їх харчовою плівкою.

А якщо ви дотримуєтеся посту, рекомендуємо приготувати гору хрусткого печива за копійки. Готується воно так просто, що навіть дитина впорається.

Теги:
#Мак #Горіхи #Булочки #Випічка #Готуємо вдома