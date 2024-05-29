Домашние булочки с яблоками и медом: ароматная выпечка к чаю

Если у вас мало времени на выпечку – приготовьте эту выпечку.

Что может быть лучше чашечки ароматного чая и свежеиспеченных домашних булочек? Этот дуэт всегда дарит уют, тепло и хорошее настроение. Также, предлагаем рецепт слоек из цуккини и моцареллы.

Сегодня мы поделимся с вами рецептом простых, но невероятно вкусных яблочных булочек с медом, которые станут отличным дополнением к вашему чаепитию.

Ингредиенты:

Для теста:

500 г муки

250 мл теплого молока

50 г сливочного масла

20 г свежих дрожжей

1 яйцо

50 г сахара

1/2 чайной ложки соли

Для начинки:

3 яблока

50 г сливочного масла

50 г сахара

1 столовая ложка корицы

1 столовая ложка лимонного сока

Для смазки:

1 яйцо

1 столовая ложка молока

Приготовление:

В миске смешайте теплое молоко, дрожжи и 1 столовую ложку сахара. Дайте дрожжам активироваться в течение 10-15 минут. Добавьте к опаре яйцо, растопленное сливочное масло, сахар, соль и муку. Замесите тесто, которое должно быть мягким и эластичным. Накройте тесто полотенцем и поставьте в теплое место на 1 час, чтобы оно поднялось. Приготовьте начинку. Яблоки очистите от кожуры и нарежьте кубиками. В сковороде разогрейте сливочное масло и обжарьте яблоки в течение 5-7 минут. Добавьте к яблокам сахар, корицу и лимонный сок. Перемешайте и тушите еще 5 минут. Поднявшееся тесто обомните и раскатайте в пласт толщиной 1 см. Выложите на тесто начинку, оставив по краям немного свободного места. Сверните тесто рулетом и защипните края. Рулет нарежьте на порционные куски и выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой. Дайте булочкам подняться в течение 30 минут. Смажьте булочки яйцом, взбитым с молоком. Выпекайте булочки в духовке, разогретой до 180°C, в течение 20-25 минут до золотистого цвета.

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