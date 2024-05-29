Домашние булочки с яблоками и медом: ароматная выпечка к чаю
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Если у вас мало времени на выпечку – приготовьте эту выпечку.
Что может быть лучше чашечки ароматного чая и свежеиспеченных домашних булочек? Этот дуэт всегда дарит уют, тепло и хорошее настроение. Также, предлагаем рецепт слоек из цуккини и моцареллы.
Сегодня мы поделимся с вами рецептом простых, но невероятно вкусных яблочных булочек с медом, которые станут отличным дополнением к вашему чаепитию.
Ингредиенты:
Для теста:
- 500 г муки
- 250 мл теплого молока
- 50 г сливочного масла
- 20 г свежих дрожжей
- 1 яйцо
- 50 г сахара
- 1/2 чайной ложки соли
Для начинки:
- 3 яблока
- 50 г сливочного масла
- 50 г сахара
- 1 столовая ложка корицы
- 1 столовая ложка лимонного сока
Для смазки:
- 1 яйцо
- 1 столовая ложка молока
Приготовление:
- В миске смешайте теплое молоко, дрожжи и 1 столовую ложку сахара. Дайте дрожжам активироваться в течение 10-15 минут.
- Добавьте к опаре яйцо, растопленное сливочное масло, сахар, соль и муку. Замесите тесто, которое должно быть мягким и эластичным.
- Накройте тесто полотенцем и поставьте в теплое место на 1 час, чтобы оно поднялось.
- Приготовьте начинку. Яблоки очистите от кожуры и нарежьте кубиками.
- В сковороде разогрейте сливочное масло и обжарьте яблоки в течение 5-7 минут.
- Добавьте к яблокам сахар, корицу и лимонный сок. Перемешайте и тушите еще 5 минут.
- Поднявшееся тесто обомните и раскатайте в пласт толщиной 1 см.
- Выложите на тесто начинку, оставив по краям немного свободного места.
- Сверните тесто рулетом и защипните края.
- Рулет нарежьте на порционные куски и выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой.
- Дайте булочкам подняться в течение 30 минут.
- Смажьте булочки яйцом, взбитым с молоком.
- Выпекайте булочки в духовке, разогретой до 180°C, в течение 20-25 минут до золотистого цвета.
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