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Домашние булочки с яблоками и медом: ароматная выпечка к чаю

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
Дата публикации
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Булочки станут отличным дополнением к чаю или кофе (изображение создано с помощью ИИ) Новость обновлена 29 мая 2024, 15:30
Булочки станут отличным дополнением к чаю или кофе (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Если у вас мало времени на выпечку – приготовьте эту выпечку.

Что может быть лучше чашечки ароматного чая и свежеиспеченных домашних булочек? Этот дуэт всегда дарит уют, тепло и хорошее настроение. Также, предлагаем рецепт слоек из цуккини и моцареллы.

Сегодня мы поделимся с вами рецептом простых, но невероятно вкусных яблочных булочек с медом, которые станут отличным дополнением к вашему чаепитию.

Ингредиенты:

Для теста:

  • 500 г муки
  • 250 мл теплого молока
  • 50 г сливочного масла
  • 20 г свежих дрожжей
  • 1 яйцо
  • 50 г сахара
  • 1/2 чайной ложки соли

Для начинки:

  • 3 яблока
  • 50 г сливочного масла
  • 50 г сахара
  • 1 столовая ложка корицы
  • 1 столовая ложка лимонного сока

Для смазки:

  • 1 яйцо
  • 1 столовая ложка молока

Приготовление:

  1. В миске смешайте теплое молоко, дрожжи и 1 столовую ложку сахара. Дайте дрожжам активироваться в течение 10-15 минут.
  2. Добавьте к опаре яйцо, растопленное сливочное масло, сахар, соль и муку. Замесите тесто, которое должно быть мягким и эластичным.
  3. Накройте тесто полотенцем и поставьте в теплое место на 1 час, чтобы оно поднялось.
  4. Приготовьте начинку. Яблоки очистите от кожуры и нарежьте кубиками.
  5. В сковороде разогрейте сливочное масло и обжарьте яблоки в течение 5-7 минут.
  6. Добавьте к яблокам сахар, корицу и лимонный сок. Перемешайте и тушите еще 5 минут.
  7. Поднявшееся тесто обомните и раскатайте в пласт толщиной 1 см.
  8. Выложите на тесто начинку, оставив по краям немного свободного места.
  9. Сверните тесто рулетом и защипните края.
  10. Рулет нарежьте на порционные куски и выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой.
  11. Дайте булочкам подняться в течение 30 минут.
  12. Смажьте булочки яйцом, взбитым с молоком.
  13. Выпекайте булочки в духовке, разогретой до 180°C, в течение 20-25 минут до золотистого цвета.

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