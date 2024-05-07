Гості облизуватимуть тарілки: рецепт фаршированих грибів

Цю страву з'їдять першою.

Фаршировані гриби — це не лише смачна та ароматна страва, але й справжня кулінарна класика. Їх можна приготувати на будь-який смак, використовуючи різноманітні начинки та спеції.

Сьогодні ми поділимось з вами простим та доступним рецептом фаршированих грибів у духовці, які ви зможете легко приготувати на власній кухні.

Гриби, фаршировані гречкою та овочами: Ситна та корисна страва

Інгредієнти:

500 г грибів (шампіньйони, білі гриби)

1 склянка гречки

1 цибулина

1 морква

1 солодкий перець

2 ст. л. рослинної олії

Сіль та перець за смаком

Зелень за бажанням

Приготування:

Промийте гречку та відваріть її до готовності. Цибулю, моркву та перець дрібно наріжте та обсмажте на рослинній олії до м'якості. Змішайте відварену гречку, обсмажені овочі, сіль та перець. Грибам видаліть ніжки та акуратно виберіть м'якоть. Наповніть гриби гречано-овочевою сумішшю. Викладіть фаршировані гриби на деко, застелене пергаментним папером. Випікайте гриби в розігрітій до 180°C духовці протягом 20-25 хвилин, до золотистого кольору. Перед подачею посипте гриби зеленню.

Подавати такі фаршировані печериці можна з картопляним пюре. Також, пропонуємо рецепт святкового салату.