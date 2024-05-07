Гості облизуватимуть тарілки: рецепт фаршированих грибів
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Цю страву з'їдять першою.
Фаршировані гриби — це не лише смачна та ароматна страва, але й справжня кулінарна класика. Їх можна приготувати на будь-який смак, використовуючи різноманітні начинки та спеції.
Сьогодні ми поділимось з вами простим та доступним рецептом фаршированих грибів у духовці, які ви зможете легко приготувати на власній кухні.
Гриби, фаршировані гречкою та овочами: Ситна та корисна страва
Інгредієнти:
- 500 г грибів (шампіньйони, білі гриби)
- 1 склянка гречки
- 1 цибулина
- 1 морква
- 1 солодкий перець
- 2 ст. л. рослинної олії
- Сіль та перець за смаком
- Зелень за бажанням
Приготування:
- Промийте гречку та відваріть її до готовності.
- Цибулю, моркву та перець дрібно наріжте та обсмажте на рослинній олії до м'якості.
- Змішайте відварену гречку, обсмажені овочі, сіль та перець.
- Грибам видаліть ніжки та акуратно виберіть м'якоть.
- Наповніть гриби гречано-овочевою сумішшю.
- Викладіть фаршировані гриби на деко, застелене пергаментним папером.
- Випікайте гриби в розігрітій до 180°C духовці протягом 20-25 хвилин, до золотистого кольору.
- Перед подачею посипте гриби зеленню.
Подавати такі фаршировані печериці можна з картопляним пюре. Також, пропонуємо рецепт святкового салату.