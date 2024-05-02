Приготуйте на свято – і такими грибами захочеться ласувати щодня: незвичайний рецепт (фото)

Відмінно і до свята, і до сімейного обіду

Великодній стіл — це різноманітні паски, різнокольорові яйця, ароматна буженина та улюблені салати. Якщо хочеться здивувати близьких, можна приготувати їм незвичайну страву.

Спеціально для цієї ситуації "Телеграф" знайшов у журналі "Люблю готувати" рецепт незвичайних фаршированих печериць. Напевно, такі грибочки спочатку здивують рідних, проте всі зметуть їх буквально за лічені хвилини. Варто приготувати до свята – і страва завжди буде на вашому столі. Воно порадує не лише шлунок, а й очей вашим рідним.

Як приготувати фаршировані печериці

Інгредієнти:

свіжі печериці — 300 г;

твердий сир — 100 г;

сметана — 250 г;

зелень, сіль — за смаком.

Спосіб приготування:

Ретельно миємо і акуратно чистимо печериці таким чином, щоб не пошкодити їхні капелюшки. Виймаємо ніжки та дрібно їх нарізаємо. Твердий сир натираємо, подрібнюємо зелень. Все змішуємо разом із підготовленими ніжками. Солимо і добре перемішуємо. Підготовленим фаршем наповнюємо капелюшки та відправляємо їх у сковороду. Заливаємо гриби сметаною та відправляємо в духовку на 20-30 хвилин.

Фото: Телеграф

Подавати такі фаршировані печериці можна з картопляним пюре. Близькі вас точно поцілують.