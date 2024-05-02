Приготуйте на свято – і такими грибами захочеться ласувати щодня: незвичайний рецепт (фото)
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Відмінно і до свята, і до сімейного обіду
Великодній стіл — це різноманітні паски, різнокольорові яйця, ароматна буженина та улюблені салати. Якщо хочеться здивувати близьких, можна приготувати їм незвичайну страву.
Спеціально для цієї ситуації "Телеграф" знайшов у журналі "Люблю готувати" рецепт незвичайних фаршированих печериць. Напевно, такі грибочки спочатку здивують рідних, проте всі зметуть їх буквально за лічені хвилини. Варто приготувати до свята – і страва завжди буде на вашому столі. Воно порадує не лише шлунок, а й очей вашим рідним.
Як приготувати фаршировані печериці
Інгредієнти:
- свіжі печериці — 300 г;
- твердий сир — 100 г;
- сметана — 250 г;
- зелень, сіль — за смаком.
Спосіб приготування:
- Ретельно миємо і акуратно чистимо печериці таким чином, щоб не пошкодити їхні капелюшки. Виймаємо ніжки та дрібно їх нарізаємо.
- Твердий сир натираємо, подрібнюємо зелень. Все змішуємо разом із підготовленими ніжками. Солимо і добре перемішуємо.
- Підготовленим фаршем наповнюємо капелюшки та відправляємо їх у сковороду.
- Заливаємо гриби сметаною та відправляємо в духовку на 20-30 хвилин.
Подавати такі фаршировані печериці можна з картопляним пюре. Близькі вас точно поцілують.