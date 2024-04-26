"Родзинка" стане хітом на великодньому столі: гості точно спитають рецепт

Обережно: його зметуть за секунди

Великодній стіл — це не тільки пишна випічка та різноманітні крашанки. Після Великого посту хочеться поласувати смачними стравами, тому доречними будуть також салати.

Разом із "Главредом" поділимося приголомшливим рецептом салату "Родзинка". Готується він легко і швидко, але його смак вразить всіх близьких і гостей. Спробуйте і переконайтеся самі.

Як приготувати салат "Родзинка"

Інгредієнти:

картопля — 6 шт.;

печериці — 200 г;

солоний маринований огірок — 2 шт.;

консервований зелений горошок -120 г;

зелена цибуля, сіль — до свого смаку;

рослинна олія.

Спосіб приготування:

Картоплю відправляємо в трохи підсолену воду і відварюємо до готовності. Коли вона охолоне, чистимо і нарізаємо невеликими кубиками. Чистимо і нарізаємо невеликими тонкими пластинами гриби. Розігріваємо сковороду та обсмажуємо на ній гриби з двох боків до золотистої скоринки. Кубиками нарізаємо огірки, з консервованого горошку зливаємо воду. Миємо і дрібно нарізаємо зелену цибулю. У салатнику змішуємо підготовлені інгредієнти, солимо і заправляємо олією.

Подаємо готовий салат з оселедцем та грінками з домашнього хліба. Близькі точно оцінять.