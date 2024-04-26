"Родзинка" стане хітом на великодньому столі: гості точно спитають рецепт
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Обережно: його зметуть за секунди
Великодній стіл — це не тільки пишна випічка та різноманітні крашанки. Після Великого посту хочеться поласувати смачними стравами, тому доречними будуть також салати.
Разом із "Главредом" поділимося приголомшливим рецептом салату "Родзинка". Готується він легко і швидко, але його смак вразить всіх близьких і гостей. Спробуйте і переконайтеся самі.
Як приготувати салат "Родзинка"
Інгредієнти:
- картопля — 6 шт.;
- печериці — 200 г;
- солоний маринований огірок — 2 шт.;
- консервований зелений горошок -120 г;
- зелена цибуля, сіль — до свого смаку;
- рослинна олія.
Спосіб приготування:
- Картоплю відправляємо в трохи підсолену воду і відварюємо до готовності. Коли вона охолоне, чистимо і нарізаємо невеликими кубиками.
- Чистимо і нарізаємо невеликими тонкими пластинами гриби. Розігріваємо сковороду та обсмажуємо на ній гриби з двох боків до золотистої скоринки.
- Кубиками нарізаємо огірки, з консервованого горошку зливаємо воду. Миємо і дрібно нарізаємо зелену цибулю.
- У салатнику змішуємо підготовлені інгредієнти, солимо і заправляємо олією.
Подаємо готовий салат з оселедцем та грінками з домашнього хліба. Близькі точно оцінять.