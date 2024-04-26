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"Родзинка" стане хітом на великодньому столі: гості точно спитають рецепт

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Найсмачніший салат з картоплі з грибами
Найсмачніший салат з картоплі з грибами. Фото glavred.info

Обережно: його зметуть за секунди

Великодній стіл — це не тільки пишна випічка та різноманітні крашанки. Після Великого посту хочеться поласувати смачними стравами, тому доречними будуть також салати.

Разом із "Главредом" поділимося приголомшливим рецептом салату "Родзинка". Готується він легко і швидко, але його смак вразить всіх близьких і гостей. Спробуйте і переконайтеся самі.

Як приготувати салат "Родзинка"

Інгредієнти:

  • картопля — 6 шт.;
  • печериці — 200 г;
  • солоний маринований огірок — 2 шт.;
  • консервований зелений горошок -120 г;
  • зелена цибуля, сіль — до свого смаку;
  • рослинна олія.

Спосіб приготування:

  1. Картоплю відправляємо в трохи підсолену воду і відварюємо до готовності. Коли вона охолоне, чистимо і нарізаємо невеликими кубиками.
  2. Чистимо і нарізаємо невеликими тонкими пластинами гриби. Розігріваємо сковороду та обсмажуємо на ній гриби з двох боків до золотистої скоринки.
  3. Кубиками нарізаємо огірки, з консервованого горошку зливаємо воду. Миємо і дрібно нарізаємо зелену цибулю.
  4. У салатнику змішуємо підготовлені інгредієнти, солимо і заправляємо олією.

Подаємо готовий салат з оселедцем та грінками з домашнього хліба. Близькі точно оцінять.

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