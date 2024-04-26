Сподобається навіть тим, хто не любить гриби: рецепт маринованих глив
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Цей рецепт зробить з простих глив справжній витвір мистецтва.
Гливи — це не лише смачні та ароматні гриби, але й джерело вітамінів та мікроелементів. Їх можна вживати в свіжому, сушеному та маринованому вигляді.
Мариновані гливи — це чудовий варіант закуски, який можна подавати до столу як самостійну страву або використовувати як доповнення до інших страв.
Інгредієнти:
- 1 кг грибів (гливи)
- 1 л води
- 2 столові ложки солі
- 1 столова ложка цукру
- 1 столова ложка оцту 9%
- 1 лавровий лист
- 5-6 горошин чорного перцю
- 3-4 зубчики часнику
- Кріп (за бажанням)
Приготування:
- Гриби добре промити та очистити.
- У каструлі закип'ятити воду, додати сіль, цукор, лавровий лист, чорний перець та часник.
- Додати гриби та варити протягом 10-15 хвилин.
- Влити оцет і проварити ще 2-3 хвилини.
- Зняти з вогню та дати грибам охолонути.
- Перекласти мариновані гливи в банки, додати кріп (за бажанням) і залити маринадом.
- Закрити банки кришками та поставити в холодильник.
Порада:
Мариновані гливи можна зберігати в холодильнику протягом 2-3 тижнів.
Варіації:
- До маринаду можна додати інші спеції та трави за смаком, наприклад, гвоздику, коріандр, запашний перець, орегано.
- Мариновані гливи можна використовувати для приготування салату, піци, пасти та інших страв.
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