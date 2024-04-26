Сподобається навіть тим, хто не любить гриби: рецепт маринованих глив

Цей рецепт зробить з простих глив справжній витвір мистецтва.

Гливи — це не лише смачні та ароматні гриби, але й джерело вітамінів та мікроелементів. Їх можна вживати в свіжому, сушеному та маринованому вигляді.

Мариновані гливи — це чудовий варіант закуски, який можна подавати до столу як самостійну страву або використовувати як доповнення до інших страв.

Інгредієнти:

1 кг грибів (гливи)

1 л води

2 столові ложки солі

1 столова ложка цукру

1 столова ложка оцту 9%

1 лавровий лист

5-6 горошин чорного перцю

3-4 зубчики часнику

Кріп (за бажанням)

Приготування:

Гриби добре промити та очистити. У каструлі закип'ятити воду, додати сіль, цукор, лавровий лист, чорний перець та часник. Додати гриби та варити протягом 10-15 хвилин. Влити оцет і проварити ще 2-3 хвилини. Зняти з вогню та дати грибам охолонути. Перекласти мариновані гливи в банки, додати кріп (за бажанням) і залити маринадом. Закрити банки кришками та поставити в холодильник.

Порада:

Мариновані гливи можна зберігати в холодильнику протягом 2-3 тижнів.

Варіації:

До маринаду можна додати інші спеції та трави за смаком, наприклад, гвоздику, коріандр, запашний перець, орегано.

Мариновані гливи можна використовувати для приготування салату, піци, пасти та інших страв.

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