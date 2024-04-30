Жодної "горбушки": як в Україні називають різні частини хліба

Для кожної частини хліба українці вигадали окрему назву

Українська мова багата говірками та діалектизмами. Наприклад, у кожному регіоні по-своєму називають хліб. Понад те, окремі назви є кожної його частини.

Діалектологиня Євгенія Турчин у дослідженні "Лексична реалізація мікрополя "частини хліба" в українських говірках" зібрала всілякі назви хліба. Про це розповіли в Інституті мовознавства імені O.O. Потебні НАН України.

Отже, відламаний шматок хліба довільного розміру заведено називати: кус (кусок, кусник, кусочек, кусман, кусмет), шмат (шматок, шматочек), кавал (кавалок, кавялец, кавальчик), дараб (дараба, дарабка, дарабчик, дарабиць), букат (буката, букатка), фалат (фалаток), ламоть, ломака.

Якщо відрізали товстий шматок хліба, то в різних куточках України його називають: окраєць (краєць), ластка, палусток, байда, байдига, барда, бардига, ковирдяка, штаба, шталиба, бацаман, кубета, лупет(а), зап’яток, скиба, скибка, кус, кусман, дараба, бужера.

Плоский великий шматок хліба, який відрізали через усю булку, називається: скиба (кругла, кругловая), скибка, скибела, обертень, обертуха, луста (лýстка), кронка, грінка.

Невеликий шматочок хліба, відрізаний навскоси до половини, називають "скибка" або "скиба". А також для нього існують назви: кромка (кронка), грінка, луста, байда (байдина), пайка, партека, зап’яток, зап’єсток, кусок, шматок, кусник, окрушок, дараб, дараба, фалат, буката, скраєць, лупіток, липістка, підківка, шайтка.

Шматок хліба, який відрізали першим, заведено називати: окраєць (краєць, скраєць, закраєць, окраєнець, окрай, окрайок, скравок, країк, закрайчик, окраюха), цілушка (цілушок, поцілушко, цілуйка, поцілунок), челюстка, лобок (злобок, лобочок, лобчик, лобошка), осух (осушок, всушок), сухар, приліпка, окурка, скірка, шкуринка, твердушка, окрух, окрушок, крущик, крумка, спилочок, верхушка, потиличник.

Маленький шматочок хліба, що останнім залишився від булки, називають: послідок, відліпка, окраєць, скрайок, країк, окрай.

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