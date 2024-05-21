Від таких кабачкових оладок не важко і язик проковтнути: рецепт улюбленої страви літа

Такі кабачки стануть чудовим перекусом чи повноцінним обідом.

Кабачкові оладки – це не лише ситна та корисна страва, але й чудовий спосіб використати стиглі кабачки, які рясно ростуть на багатьох городах. Ця страва готується швидко та просто, з доступних інгредієнтів, а результат завжди радує чудовим смаком.

Інгредієнти:

1 кабачок (середнього розміру)

1 яйце

2 ст. л. борошна

1 цибулина (за бажанням)

Зелень (за бажанням)

Сіль та перець за смаком

Олія для смаження

Приготування:

Кабачок натріть на тертці. Якщо кабачок молодий, його можна не очищати від шкірки. Додайте до кабачкової маси яйце, борошно, сіль та перець. Перемішайте до однорідної маси. За бажанням додайте до тіста дрібно нарізану цибулю та рубану зелень. Розігрійте олію на сковороді. Викладайте тісто на сковороду ложкою, формуючи оладки. Смажте оладки на середньому вогні з обох боків до золотистого кольору. Готові оладки викладіть на паперові рушники, щоб видалити зайвий жир. Подавайте оладки зі сметаною, йогуртом, майонезом або будь-яким іншим соусом на ваш смак.

Поради:

Для більш пишних оладок можна додати до тіста 1 ч. л. розпушувача.

Якщо тісто вийшло занадто густим, додайте трохи води або молока.

До кабачкових оладок можна додати тертий сир, часник, гриби або інші інгредієнти за вашим смаком.

Оладки можна не лише смажити, але й запікати в духовці.

Кабачкові оладки – це універсальна страва, яка може бути як самостійним сніданком, обідом або вечерею, так і гарніром до м'яса чи риби. Смачного!

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