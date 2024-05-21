Від таких кабачкових оладок не важко і язик проковтнути: рецепт улюбленої страви літа
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Такі кабачки стануть чудовим перекусом чи повноцінним обідом.
Кабачкові оладки – це не лише ситна та корисна страва, але й чудовий спосіб використати стиглі кабачки, які рясно ростуть на багатьох городах. Ця страва готується швидко та просто, з доступних інгредієнтів, а результат завжди радує чудовим смаком.
Інгредієнти:
- 1 кабачок (середнього розміру)
- 1 яйце
- 2 ст. л. борошна
- 1 цибулина (за бажанням)
- Зелень (за бажанням)
- Сіль та перець за смаком
- Олія для смаження
Приготування:
- Кабачок натріть на тертці. Якщо кабачок молодий, його можна не очищати від шкірки.
- Додайте до кабачкової маси яйце, борошно, сіль та перець. Перемішайте до однорідної маси.
- За бажанням додайте до тіста дрібно нарізану цибулю та рубану зелень.
- Розігрійте олію на сковороді.
- Викладайте тісто на сковороду ложкою, формуючи оладки.
- Смажте оладки на середньому вогні з обох боків до золотистого кольору.
- Готові оладки викладіть на паперові рушники, щоб видалити зайвий жир.
- Подавайте оладки зі сметаною, йогуртом, майонезом або будь-яким іншим соусом на ваш смак.
Поради:
- Для більш пишних оладок можна додати до тіста 1 ч. л. розпушувача.
- Якщо тісто вийшло занадто густим, додайте трохи води або молока.
- До кабачкових оладок можна додати тертий сир, часник, гриби або інші інгредієнти за вашим смаком.
- Оладки можна не лише смажити, але й запікати в духовці.
Кабачкові оладки – це універсальна страва, яка може бути як самостійним сніданком, обідом або вечерею, так і гарніром до м'яса чи риби. Смачного!
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