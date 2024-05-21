Ідеальний десерт для любителів ягід: рецепт полуничного крамблу за 30 хвилин
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У сезон полуниці цей десерт стане хітом на вашому столі.
Сезон полуниці – це чудовий час, щоб побалувати себе смачною та ароматною випічкою. Одним з найпростіших, але водночас неймовірно смачних десертів є полуничний крамбл. Ця страва готується за лічені хвилини, не потребує складних інгредієнтів та завжди тішить чудовим результатом. Про це пише Shuba.
Інгредієнти:
Для тіста:
- 110 г борошна
- 75 г вершкового масла (82,5%)
- 75 г цукру
- 1 ч. л. розпушувача
- 100 г мигдалевих пластівців (за бажанням)
Для начинки:
- 500 г полуниці
- 2 ст. л. цукрової пудри
- 1 ч. л. ванільного цукру
- 1 ч. л. меленого мигдалю (за бажанням)
Приготування:
- Розігрійте духовку до 180°C.
- Приготуйте тісто: у мисці змішайте борошно, розпушувач та цукор. Додайте холодне вершкове масло, нарізане кубиками, і розітріть руками до утворення крихти. Додайте мигдалеві пластівці (за бажанням) і перемішайте.
- Приготуйте начинку: полуницю вимийте, обсушіть та наріжте скибочками. У мисці змішайте полуницю з цукровою пудрою, ванільним цукром і меленим мигдалем (за бажанням).
- Викладіть начинку у форму для запікання.
- Рівномірно розподіліть тісто по полуничній начинці.
- Випікайте крамбл протягом 20-25 хвилин, до золотистого кольору тіста.
- Дайте крамблу трохи охолонути перед подачею.
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