Ідеальний десерт для любителів ягід: рецепт полуничного крамблу за 30 хвилин

У сезон полуниці цей десерт стане хітом на вашому столі.

Сезон полуниці – це чудовий час, щоб побалувати себе смачною та ароматною випічкою. Одним з найпростіших, але водночас неймовірно смачних десертів є полуничний крамбл. Ця страва готується за лічені хвилини, не потребує складних інгредієнтів та завжди тішить чудовим результатом. Про це пише Shuba.

Інгредієнти:

Для тіста:

110 г борошна

75 г вершкового масла (82,5%)

75 г цукру

1 ч. л. розпушувача

100 г мигдалевих пластівців (за бажанням)

Для начинки:

500 г полуниці

2 ст. л. цукрової пудри

1 ч. л. ванільного цукру

1 ч. л. меленого мигдалю (за бажанням)

Приготування:

Розігрійте духовку до 180°C. Приготуйте тісто: у мисці змішайте борошно, розпушувач та цукор. Додайте холодне вершкове масло, нарізане кубиками, і розітріть руками до утворення крихти. Додайте мигдалеві пластівці (за бажанням) і перемішайте. Приготуйте начинку: полуницю вимийте, обсушіть та наріжте скибочками. У мисці змішайте полуницю з цукровою пудрою, ванільним цукром і меленим мигдалем (за бажанням). Викладіть начинку у форму для запікання. Рівномірно розподіліть тісто по полуничній начинці. Випікайте крамбл протягом 20-25 хвилин, до золотистого кольору тіста. Дайте крамблу трохи охолонути перед подачею.

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