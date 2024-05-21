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Ідеальний десерт для любителів ягід: рецепт полуничного крамблу за 30 хвилин

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Цей десерт стане вашим улюбленим (зображення створено за допомогою ШІ)
Цей десерт стане вашим улюбленим (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

У сезон полуниці цей десерт стане хітом на вашому столі.

Сезон полуниці – це чудовий час, щоб побалувати себе смачною та ароматною випічкою. Одним з найпростіших, але водночас неймовірно смачних десертів є полуничний крамбл. Ця страва готується за лічені хвилини, не потребує складних інгредієнтів та завжди тішить чудовим результатом. Про це пише Shuba.

Інгредієнти:

Для тіста:

  • 110 г борошна
  • 75 г вершкового масла (82,5%)
  • 75 г цукру
  • 1 ч. л. розпушувача
  • 100 г мигдалевих пластівців (за бажанням)

Для начинки:

  • 500 г полуниці
  • 2 ст. л. цукрової пудри
  • 1 ч. л. ванільного цукру
  • 1 ч. л. меленого мигдалю (за бажанням)

Приготування:

  1. Розігрійте духовку до 180°C.
  2. Приготуйте тісто: у мисці змішайте борошно, розпушувач та цукор. Додайте холодне вершкове масло, нарізане кубиками, і розітріть руками до утворення крихти. Додайте мигдалеві пластівці (за бажанням) і перемішайте.
  3. Приготуйте начинку: полуницю вимийте, обсушіть та наріжте скибочками. У мисці змішайте полуницю з цукровою пудрою, ванільним цукром і меленим мигдалем (за бажанням).
  4. Викладіть начинку у форму для запікання.
  5. Рівномірно розподіліть тісто по полуничній начинці.
  6. Випікайте крамбл протягом 20-25 хвилин, до золотистого кольору тіста.
  7. Дайте крамблу трохи охолонути перед подачею.

Раніше ми писали, як приготувати печиво з шоколадними краплями. Також, пропонуємо рецепт надзвичайного шоколадного пирога.

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#Рецепт #їжа-Телеграф