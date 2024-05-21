Сезон молодої картоплі настав: рецепт смакоти з соусом песто
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Якщо ви хочете приготувати картоплю незвичайним способом — пропонуємо додати до неї соус песто.
Літо – це пора не лише свіжих овочів та фруктів, але й легких, ароматних страв. Одним з таких рецептів є молода картопля з соусом песто. Також, пропонуємо рецепт молодої картоплі у тісті.
Це поєднання ніжних бульб, насиченого соусу та свіжої зелені неодмінно стане фаворитом на вашому столі. Про це пише Shuba.
Інгредієнти:
- 1 кг молодої картоплі
- 100 г соусу песто
- 50 г тертого пармезану
- 2 ст. л. оливкової олії
- Сіль та перець за смаком
Приготування:
- Молоду картоплю добре промийте та відваріть у підсоленій воді до готовності.
- Готову картоплю злийте, дайте трохи охолонути та розріжте на половинки.
- У мисці змішайте соус песто, оливкову олію, тертий пармезан, сіль та перець.
- Додайте до соусу картоплю та добре перемішайте, щоб кожна половинка була вкрита соусом.
- Викладіть картоплю на тарілку та подавайте, посипавши тертим пармезаном (за бажанням).
Поради:
- Для більш насиченого смаку соусу песто можна приготувати його самостійно.
- До картоплі можна додати інші овочі, наприклад, броколі, цвітну капусту або зелений горошок.
- Цю страву можна подавати як гарячою, так і холодною.
- Молода картопля з соусом песто – це чудовий варіант для легкого обіду, вечері або пікніка.
Пам'ятайте: Цей рецепт можна міняти та доповнювати за вашим смаком. Не бійтеся експериментувати та додавати до страви свої улюблені інгредієнти!
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