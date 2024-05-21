Сезон молодої картоплі настав: рецепт смакоти з соусом песто

Якщо ви хочете приготувати картоплю незвичайним способом — пропонуємо додати до неї соус песто.

Літо – це пора не лише свіжих овочів та фруктів, але й легких, ароматних страв. Одним з таких рецептів є молода картопля з соусом песто. Також, пропонуємо рецепт молодої картоплі у тісті.

Це поєднання ніжних бульб, насиченого соусу та свіжої зелені неодмінно стане фаворитом на вашому столі. Про це пише Shuba.

Інгредієнти:

1 кг молодої картоплі

100 г соусу песто

50 г тертого пармезану

2 ст. л. оливкової олії

Сіль та перець за смаком

Приготування:

Молоду картоплю добре промийте та відваріть у підсоленій воді до готовності. Готову картоплю злийте, дайте трохи охолонути та розріжте на половинки. У мисці змішайте соус песто, оливкову олію, тертий пармезан, сіль та перець. Додайте до соусу картоплю та добре перемішайте, щоб кожна половинка була вкрита соусом. Викладіть картоплю на тарілку та подавайте, посипавши тертим пармезаном (за бажанням).

Поради:

Для більш насиченого смаку соусу песто можна приготувати його самостійно.

До картоплі можна додати інші овочі, наприклад, броколі, цвітну капусту або зелений горошок.

Цю страву можна подавати як гарячою, так і холодною.

Молода картопля з соусом песто – це чудовий варіант для легкого обіду, вечері або пікніка.

Пам'ятайте: Цей рецепт можна міняти та доповнювати за вашим смаком. Не бійтеся експериментувати та додавати до страви свої улюблені інгредієнти!

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