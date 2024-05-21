Мокрий одяг висохне майже блискавично: вражаючий лайфхак для тих, хто поспішає

Є дієві лайфхаки, які допоможуть прискорити сушіння одягу на вулиці, особливо у холодну погоду.

Сушіння одягу на вулиці – це економний та екологічний спосіб, який не потребує використання електроенергії. Проте, часто буває так, що одяг сохне дуже довго, особливо в холодну та вологу погоду. Як же пришвидшити цей процес? Також, ми писали, як вивести плями поту з одягу.

Ось кілька простих, але дієвих порад:

1. Правильне місце:

Обирайте для сушіння одягу сонячне та вітряне місце.

Розвішуйте одяг так, щоб між речами було достатньо простору для циркуляції повітря.

Не вішайте одяг занадто близько один до одного, адже це може уповільнити процес сушіння.

2. Правильний час:

Краще сушити одяг вдень, коли сонце світить найсильніше.

Уникайте сушіння одягу вночі, коли температура повітря низька та вологість висока.

3. Правильне розвішування:

Розвішуйте одяг на мотузках, вішалках або сушарках.

Для футболок, сорочок та штанів краще використовувати вішалки, адже так вони краще збережуть форму.

Для дрібних речей, таких як шкарпетки та труси, можна використовувати мотузки.

4. Додаткові хитрощі:

Додайте до прання трохи оцту. Це допоможе пом'якшити одяг та прискорити процес сушіння.

Додайте до прання кілька тенісних м'ячів. Це допоможе розбити грудки та краще просушити одяг.

Використовуйте вентилятор, щоб направити потік повітря на одяг.

Якщо на вулиці дуже холодно та волого, можна просушити одяг трохи в пральній машині на режимі сушіння.

5. Застереження:

Не сушіть на вулиці делікатні речі, такі як шовк, вовна та кашемір.

Не сушіть на вулиці речі з кольоровими малюнками, адже сонячне світло може призвести до їх вицвітання.

Пам'ятайте: Дотримуючись цих простих порад, ви зможете пришвидшити процес висихання одягу на вулиці та заощадити час та електроенергію. Збережіть довкілля та свій бюджет!

Раніше "Телеграф" писав, як випрати рушники, щоб вони були як нові. Також,ми писали, як прибрати жовтизну з подушок без прання.