Згадаєте смак школи: рецепт швидкої піци з вареною ковбасою

Приготування цієї піци займе у вас мінімум часу.

Піца – це улюблена страва багатьох людей. Її можна готувати з різноманітними начинками, на будь-який смак та бюджет. Проте, не завжди є час на приготування тіста та випікання піци в духовці.

Ось рецепт швидкої піци з вареною ковбасою, яку можна приготувати за 30 хвилин:

Інгредієнти:

1 лаваш

300 г вареної ковбаси

1 цибулина

1 помідор

150 г твердого сиру

2 ст. л. кетчупу або томатного соусу

2 ст. л. майонезу

Сіль, перець за смаком

Олія для смаження

Приготування:

Розігрійте духовку до 200°C. Приготуйте начинку: ковбасу наріжте кубиками, цибулю – дрібно, помідор – скибочками. Змішайте кетчуп або томатний соус з майонезом, сіллю та перцем. Змастіть лаваш соусом. Викладіть на лаваш ковбасу, цибулю та помідор. Посипте піцу тертим сиром. Викладіть піцу на деко, застелене пергаментним папером. Випікайте піцу протягом 10-15 хвилин, до розплавлення сиру та золотистого кольору лаваша.

Поради:

До піци можна додати інші інгредієнти, наприклад, мариновані гриби, оливки, болгарський перець або зелень.

Замість вареної ковбаси можна використовувати копчену або шинку.

Якщо ви хочете зробити піцу більш пікантною, додайте до соусу трохи гострого перцю.

Готову піцу можна посипати свіжою зеленню.

А якщо хочеться здивувати близьких — приготуйте піцу з грушами та сиром брі. Також ми ділились рецептом дуже смачного салату з м’ясом.