Згадаєте смак школи: рецепт швидкої піци з вареною ковбасою
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Приготування цієї піци займе у вас мінімум часу.
Піца – це улюблена страва багатьох людей. Її можна готувати з різноманітними начинками, на будь-який смак та бюджет. Проте, не завжди є час на приготування тіста та випікання піци в духовці.
Ось рецепт швидкої піци з вареною ковбасою, яку можна приготувати за 30 хвилин:
Інгредієнти:
- 1 лаваш
- 300 г вареної ковбаси
- 1 цибулина
- 1 помідор
- 150 г твердого сиру
- 2 ст. л. кетчупу або томатного соусу
- 2 ст. л. майонезу
- Сіль, перець за смаком
- Олія для смаження
Приготування:
- Розігрійте духовку до 200°C.
- Приготуйте начинку: ковбасу наріжте кубиками, цибулю – дрібно, помідор – скибочками.
- Змішайте кетчуп або томатний соус з майонезом, сіллю та перцем.
- Змастіть лаваш соусом.
- Викладіть на лаваш ковбасу, цибулю та помідор.
- Посипте піцу тертим сиром.
- Викладіть піцу на деко, застелене пергаментним папером.
- Випікайте піцу протягом 10-15 хвилин, до розплавлення сиру та золотистого кольору лаваша.
Поради:
- До піци можна додати інші інгредієнти, наприклад, мариновані гриби, оливки, болгарський перець або зелень.
- Замість вареної ковбаси можна використовувати копчену або шинку.
- Якщо ви хочете зробити піцу більш пікантною, додайте до соусу трохи гострого перцю.
- Готову піцу можна посипати свіжою зеленню.
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