Смак Карпат: рецепт дерунів з грибним соусом
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Деруни з грибним соусом стануть вашою улюбленою стравою.
Деруни – це традиційна українська страва, яка завжди тішить своїм неповторним смаком та ситністю. Їх можна готувати з картоплі, кабачків, буряка та інших овочів, а подавати з різноманітними соусами. Одним з найкращих варіантів є грибний соус, який додає дерунам додаткової ароматності та пікантності. Також, пропонуємо рецепт дерунів з грибами.
Інгредієнти:
Для дерунів:
- 1 кг картоплі
- 1 цибулина
- 1 яйце
- 2 ст. л. борошна
- Сіль та перець за смаком
- Олія для смаження
Для грибного соусу:
- 300 г свіжих грибів (білі, лисички, підосичники)
- 1 цибулина
- 2 зубчики часнику
- 1 ст. л. вершкового масла
- 2 ст. л. сметани
- 1 ст. л. борошна
- 1 ч. л. сушеного чебрецю
- Сіль та перець за смаком
Приготування:
1. Приготуйте деруни:
- Очистіть картоплю та цибулю.
- Натріть картоплю на тертушці та відіжміть зайву рідину.
- Додайте до картоплі терту цибулю, яйце, борошно, сіль та перець. Перемішайте до однорідної маси.
- На сковороді розігрійте олію.
- Викладайте тісто ложкою на сковороду, формуючи деруни.
- Смажте деруни з обох боків до золотистого кольору.
2. Приготуйте грибний соус:
- Наріжте гриби скибочками.
- Цибулю дрібно наріжте, часник подрібніть.
- Розігрійте на сковороді вершкове масло.
- Обсмажте цибулю до золотистого кольору.
- Додайте часник та гриби. Смажте, помішуючи, до готовності грибів.
- Додайте борошно та обсмажте протягом 1 хвилини.
- Влийте трохи води або бульйону, щоб утворився соус.
- Додайте сметану, чебрець, сіль та перець. Перемішайте.
- Тушкуйте соус на повільному вогні протягом 5 хвилин.
3. Подавайте деруни з грибним соусом.
Поради:
- Для більш пишних дерунів можна додати до тіста 1 ч. л. розпушувача.
- Грибний соус можна приготувати з будь-яких інших грибів, які вам подобаються.
- Деруни можна подавати не лише з грибним соусом, але й зі сметаною, йогуртом, зеленню або аджикою.
Пам'ятайте: Деруни з грибним соусом – це проста, але неймовірно смачна страва, яка стане чудовою вечерею або обідом для всієї родини. Смачного!
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