Смак Карпат: рецепт дерунів з грибним соусом

Деруни з грибним соусом стануть вашою улюбленою стравою.

Деруни – це традиційна українська страва, яка завжди тішить своїм неповторним смаком та ситністю. Їх можна готувати з картоплі, кабачків, буряка та інших овочів, а подавати з різноманітними соусами. Одним з найкращих варіантів є грибний соус, який додає дерунам додаткової ароматності та пікантності. Також, пропонуємо рецепт дерунів з грибами.

Інгредієнти:

Для дерунів:

1 кг картоплі

1 цибулина

1 яйце

2 ст. л. борошна

Сіль та перець за смаком

Олія для смаження

Для грибного соусу:

300 г свіжих грибів (білі, лисички, підосичники)

1 цибулина

2 зубчики часнику

1 ст. л. вершкового масла

2 ст. л. сметани

1 ст. л. борошна

1 ч. л. сушеного чебрецю

Сіль та перець за смаком

Приготування:

1. Приготуйте деруни:

Очистіть картоплю та цибулю.

Натріть картоплю на тертушці та відіжміть зайву рідину.

Додайте до картоплі терту цибулю, яйце, борошно, сіль та перець. Перемішайте до однорідної маси.

На сковороді розігрійте олію.

Викладайте тісто ложкою на сковороду, формуючи деруни.

Смажте деруни з обох боків до золотистого кольору.

2. Приготуйте грибний соус:

Наріжте гриби скибочками.

Цибулю дрібно наріжте, часник подрібніть.

Розігрійте на сковороді вершкове масло.

Обсмажте цибулю до золотистого кольору.

Додайте часник та гриби. Смажте, помішуючи, до готовності грибів.

Додайте борошно та обсмажте протягом 1 хвилини.

Влийте трохи води або бульйону, щоб утворився соус.

Додайте сметану, чебрець, сіль та перець. Перемішайте.

Тушкуйте соус на повільному вогні протягом 5 хвилин.

3. Подавайте деруни з грибним соусом.

Поради:

Для більш пишних дерунів можна додати до тіста 1 ч. л. розпушувача.

Грибний соус можна приготувати з будь-яких інших грибів, які вам подобаються.

Деруни можна подавати не лише з грибним соусом, але й зі сметаною, йогуртом, зеленню або аджикою.

Пам'ятайте: Деруни з грибним соусом – це проста, але неймовірно смачна страва, яка стане чудовою вечерею або обідом для всієї родини. Смачного!

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