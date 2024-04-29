Стосунки, відносини чи взаємини? Як і коли правильно вживати ці слова в українській мові

Чимало українців плутають ці слова

Українська мова багата на синоніми та синонімічні конструкції. Однак, інколи, це грає неприємний жарт з тими, хто вчиться розмовляти українською. Наприклад, не всі розуміють різницю між словами "стосунки", "відносини" чи "взаємини".

"Телеграф" розібрався коли вживати кожне з цих слів. На допомогу прийшов ресурс "Мова.ДНК нації".

Стосунки

Слово "стосунки" вживаємо, коли говоримо про зв’язки між людьми. Стосунки можуть бути особистими або позашлюбними, між хлопцем та дівчиною, чоловіком і дружиною або двома люблячими людьми.

Також можна сказати "міждержавні стосунки" і "з’ясовувати стосунки".

Відносини

Слово "відносини" вживаємо на позначення якихось зв’язків, особливо, коли йдеться про суспільно-економічні зв’язки між організаціями чи державами. Відносини можуть бути економічними, ринковими, політичними, суспільними, міжнародними чи дипломатичними.

Взаємини

Слово "взаємини" вживається для позначення теплих особистих зв’язків. Це можуть бути дружні взаємини або родинні. Мовознавці не радять доповнювати слово "взаємини" такими прикметниками як "теплі", "щирі" та "добрі", бо вийде щось на кшталт "масло масляне".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно вітатися українською на Великдень. Існує кілька традиційних варіантів.