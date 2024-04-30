Никакой "горбушки": как в Украине называют разные части хлеба

Для каждой части хлеба украинцы придумали отдельное название

Украинский язык богат говорами и диалектизмами. Например, в каждом регионе по-своему называют хлеб. Более того, отдельные названия есть для каждой его части.

Диалектолог Евгения Турчин в исследовании "Лексическая реализация микрополя "части хлеба" в украинских говорах" собрала всевозможные названия хлеба. Об этом рассказали в Институте языкознания имени O.O.Потебни НАН Украины.

Итак, отломанный кусок хлеба произвольного размера принято называть: кус (кусок, кусник, кусочек, кусман, кусмет), шмат (шматок, шматочек), кавал (кавалок, кавялец, кавальчик), дараб (дараба, дарабка, дарабчик, дарабиць), букат (буката, букатка), фалат (фалаток), ламоть, ломака.

Если отрезали толстый кусок хлеба, то в разных уголках Украины его называют: окраєць (краєць), ластка, палусток, байда, байдига, барда, бардига, ковирдяка, штаба, шталиба, бацаман, кубета, лупет(а), зап’яток, скиба, скибка, кус, кусман, дараба, бужера.

Плоский большой кусок хлеба, который отрезали через всю булку, называется: скиба (кругла, кругловая), скибка, скибела, обертень, обертуха, луста (лýстка), кронка, грінка.

Небольшой кусочек хлеба, отрезанный наискосок до половины называют "скибка" или "скиба". А также для него существуют названия: кромка (кронка), грінка, луста, байда (байдина), пайка, партека, зап’яток, зап’єсток, кусок, шматок, кусник, окрушок, дараб, дараба, фалат, буката, скраєць, лупіток, липістка, підківка, шайтка.

Кусок хлеба, который отрезали первым, принято называть: окраєць (краєць, скраєць, закраєць, окраєнець, окрай, окрайок, скравок, країк, закрайчик, окраюха), цілушка (цілушок, поцілушко, цілуйка, поцілунок), челюстка, лобок (злобок, лобочок, лобчик, лобошка), осух (осушок, всушок), сухар, приліпка, окурка, скірка, шкуринка, твердушка, окрух, окрушок, крущик, крумка, спилочок, верхушка, потиличник.

Маленький кусочек хлеба, который последним остался от булки, называют: послідок, відліпка, окраєць, скрайок, країк, окрай.

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