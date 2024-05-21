Ресторанна страва за 30 хвилин: рецепт ніжних курячих стегон у мультиварці

Якщо у вас немає часу на приготування їжі — пропонуємо приготувати курку у мультиварці.

Мультиварка – це справжня палочка-виручалочка для сучасних господарок. Вона дозволяє готувати смачні та корисні страви без зайвих зусиль та витрат часу. Одним з таких рецептів є ніжні курячі стегна в мультиварці.

Інгредієнти:

4 курячі стегна

2 цибулини

2 моркви

2 ст. л. сметани

1 ст. л. гірчиці

1 ч. л. солодкої паприки

Сіль та перець за смаком

Олія для смаження

Приготування:

Курячі стегна промийте, обсушіть паперовими рушниками та натріть сіллю та перцем. Цибулю наріжте дрібними кубиками, а моркву – соломкою. У мультиварку налийте трохи олії та на режимі "Смаження" обсмажте цибулю до золотистого кольору. Додайте до цибулі моркву та обсмажте ще 5 хвилин. Викладіть в мультиварку курячі стегна та обсмажте їх з усіх боків до рум'яної скоринки. Додайте до курки сметану, гірчицю, солодку паприку, сіль та перець. Перемішайте. Закрийте кришку мультиварки та встановіть режим "Тушкування" на 1 годину. Після закінчення програми курячі стегна готові.

Поради:

Для більш насиченого смаку курки можна маринувати її протягом 30 хвилин-1 години в маринаді з соєвого соусу, меду, гірчиці та спецій.

До курячих стегон можна додати інші овочі, наприклад, картоплю, гриби або кабачки.

Подавати курячі стегна можна з гарніром з рису, гречки або макаронів.

Пам'ятайте: Мультиварка – це універсальний кухонний помічник, який дозволяє готувати безліч смачних та корисних страв. Не бійтеся експериментувати та додавати до рецептів свої улюблені інгредієнти!

Спробуйте до вечері пікантні реберця. Також, пропонуємо рецепт курячого філе з картоплею.