Закордон, за кордон, за кордоном, з-за кордону: в чому різниця і як правильно вживати ці вислови українською

Від способу написання залежить і значення

З кожним днем все більше українців переходять на рідну мову у побуті, на роботі чи під час спілкування з рідними, близькими чи друзями. При цьому, чимало людей припускаються помилок, адже не завжди знають як буде правильно сказати те чи інше українською мовою. Одразу зазначимо, що це абсолютно нормально тож не кидайте спроб заговорити українською.

Сьогодні "Телеграф" допоможе розібратися в таких схожих за написанням і значенням виразах як: закордон, за кордон, за кордоном, з-за кордону. Допоможу в цьому ресурс Мова. ДНК нації.

Зверніть увагу, що від того як ви напише це вираз (разом чи окремо) залежить сенс того, про що ви хотіли б сказати.

закордон — чужоземні країни

Наприклад: "Однієї морозної ночі спалахнув на економії великий хлів з вигодуваними для закордону сорока п’ятьма кабанами" (Є. Кротевич)

за кордон — за межі своєї країни, в іноземну країну

Наприклад: "Про закордон я мріяв тільки в дитинстві. Тому відрядження за кордон, хоч і не на зовсім постійну роботу, у Варшаву, мене дуже схвилювало і налякало" (О. Довженко)

за кордоном — в якійсь чужоземній державі; не в межах своєї держави

Наприклад: "Запізнився з одповіддю через те, що живу зараз за кордоном" (М. Коцюбинський).

з-за кордону — з іноземної держави

Наприклад: "Примх, іграшок і розкошей з-за кордону не везли" (Я. Щоголів).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, як правильно українською називати гриби, які ми звикли купувати у магазинах або і збирати в лісах.