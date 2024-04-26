Забудьте про слова "мені обідно": як українською правильно вживати цю фразу

Такого слова у словниках немає

Українці масово почали відмовлятись від використання російської мови у побуті і повністю перейшли на українську. Але вони часто помилково вживають суржикові слова, серед яких і фраза "мені обідно".

"Телеграф" розповідає, як українською правильно сказати ці слова. Замість суржику краще вживати більш милозвучний український відповідник.

Доктор філологічних наук, професор, перекладач Олександр Пономарів зазначає, що в українській мові немає слова "обіда". Але можна сказати "образа" чи "прикрість".

Він пропонував перекладати "мне обидно" як "мені прикро". Також іноді українці вживають "мені образливо", що теж не буде помилкою.

У свою чергу, рух "За мову" на своїй сторінці у соцмережі Facebook повідомив, що українською про прикрість бажано говорити так: "мені прикро", "мені боляче", "мене це ображає" або "мене це кривдить".

Раніше "Телеграф" писав, чому українською не варто казати "уют". Адже за різними версіями це слово може мати праслов’янське походження (від того ж кореня, що і "приют", "ютиться") або латиське походження (jumta означає "дах", "укриття").