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Тільки не "гарно виглядаєш": як правильно зробити комплімент українською

Автор
Олена Руденко Олена Руденко
Дата публікації
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Автор
Хлопець та дівчина Новина оновлена 30 квітня 2024, 13:48
Хлопець та дівчина. Фото pixabay.com

У цьому випадку калька з російської не підходить

Намагаючись порвати усі зв’язки з країною-агресором Росією, дедалі більше російськомовних українців переходять на українську мову. Вона дуже багата та красива і русизми псують її звучання, тому їх варто позбуватися.

Засновниця Навчального центру української мови Лариса Чемерис розповіла у своєму Instagram, як правильно похвалити чиюсь зовнішність. Нерідко для цього використовують кальку з російського "хорошо выглядишь" — "гарно виглядаєш", проте це не український вираз.

Вона пояснила, що "виглядати" можна у вікно, чи з-за воріт. Також "виглядаємо" когось: батьків, або дітей зі школи.

"А вигляд маємо гарний", — наголосила мовознавець.

Таким чином, правильний комплімент в українській мові звучить так: "Маєш гарний вигляд". Так можна похвалити зовнішній вигляд або стиль людини. При цьому такий вираз доречний як у романтичних стосунках, так і для колеги чи друга.

"Телеграф" зібрав гарні компліменти для дівчини українською мовою:

  • Не можу відвести від тебе очей
  • Ти найкрасивіша дівчина з усіх, кого я зустрічав
  • Ти особлива і не схожа на інших
  • Твоя краса зводить мене з розуму
  • У тебе надзвичайний колір очей, що зачаровує мене
  • Сьогодні ти прекрасна, як і завжди

Раніше "Телеграф" розповідав, у чому різниця між словами "відносини", "стосунки" та "взаємини". Кожне з них вживається в різних випадках.

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#Українська мова #Правила