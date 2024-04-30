Тільки не "гарно виглядаєш": як правильно зробити комплімент українською

У цьому випадку калька з російської не підходить

Намагаючись порвати усі зв’язки з країною-агресором Росією, дедалі більше російськомовних українців переходять на українську мову. Вона дуже багата та красива і русизми псують її звучання, тому їх варто позбуватися.

Засновниця Навчального центру української мови Лариса Чемерис розповіла у своєму Instagram, як правильно похвалити чиюсь зовнішність. Нерідко для цього використовують кальку з російського "хорошо выглядишь" — "гарно виглядаєш", проте це не український вираз.

Вона пояснила, що "виглядати" можна у вікно, чи з-за воріт. Також "виглядаємо" когось: батьків, або дітей зі школи.

"А вигляд маємо гарний", — наголосила мовознавець.

Таким чином, правильний комплімент в українській мові звучить так: "Маєш гарний вигляд". Так можна похвалити зовнішній вигляд або стиль людини. При цьому такий вираз доречний як у романтичних стосунках, так і для колеги чи друга.

"Телеграф" зібрав гарні компліменти для дівчини українською мовою:

Не можу відвести від тебе очей

Ти найкрасивіша дівчина з усіх, кого я зустрічав

Ти особлива і не схожа на інших

Твоя краса зводить мене з розуму

У тебе надзвичайний колір очей, що зачаровує мене

Сьогодні ти прекрасна, як і завжди

Раніше "Телеграф" розповідав, у чому різниця між словами "відносини", "стосунки" та "взаємини". Кожне з них вживається в різних випадках.