Тільки не "гарно виглядаєш": як правильно зробити комплімент українською
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У цьому випадку калька з російської не підходить
Намагаючись порвати усі зв’язки з країною-агресором Росією, дедалі більше російськомовних українців переходять на українську мову. Вона дуже багата та красива і русизми псують її звучання, тому їх варто позбуватися.
Засновниця Навчального центру української мови Лариса Чемерис розповіла у своєму Instagram, як правильно похвалити чиюсь зовнішність. Нерідко для цього використовують кальку з російського "хорошо выглядишь" — "гарно виглядаєш", проте це не український вираз.
Вона пояснила, що "виглядати" можна у вікно, чи з-за воріт. Також "виглядаємо" когось: батьків, або дітей зі школи.
"А вигляд маємо гарний", — наголосила мовознавець.
Таким чином, правильний комплімент в українській мові звучить так: "Маєш гарний вигляд". Так можна похвалити зовнішній вигляд або стиль людини. При цьому такий вираз доречний як у романтичних стосунках, так і для колеги чи друга.
"Телеграф" зібрав гарні компліменти для дівчини українською мовою:
- Не можу відвести від тебе очей
- Ти найкрасивіша дівчина з усіх, кого я зустрічав
- Ти особлива і не схожа на інших
- Твоя краса зводить мене з розуму
- У тебе надзвичайний колір очей, що зачаровує мене
- Сьогодні ти прекрасна, як і завжди
Раніше "Телеграф" розповідав, у чому різниця між словами "відносини", "стосунки" та "взаємини". Кожне з них вживається в різних випадках.