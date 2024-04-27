По-корейськи ви перець ще не готували: відмінно і в піст, і до м’яса

Вітамінний салат до свята, у піст та на кожен день

Хочеться побалувати близьких на Великий піст чимось пікантним, але набрид навіть буряк по-корейськи? Тоді болгарський перець по-корейськи — саме те.

Яскрава, хрумка, соковита та вітамінна закуска за рецептом Shuba вас точно підкорить. Всі овочі чудово поєднуються та подарують вам цілий калейдоскоп відчуттів. Таку страву вам захочеться готувати не лише в піст, а й після – як доповнення до м’ясних страв та гарнірів.

Як приготувати болгарський перець по-корейськи

Інгредієнти на 6 порцій:

перець болгарський червоний – 400 г;

морква — 1 шт.;

цибуля червона — 2 шт.;

часник, зубчики — 4 шт.;

соус соєвий — 1 ст. л.;

олія соняшникова — 1.5 ст. л.;

оцет яблучний (або лимонний сік) — 1 ст. л.;

коріандр мелений — 1 ч. л.;

цукор — 1 ч. л.;

сіль — 0.5 ч. л.;

кунжут білий — 1 ст. л.;

перець чорний мелений — за смаком.

Спосіб приготування:

Болгарський перець миємо, сушимо, розрізаємо та видаляємо насіння. Нарізаємо соломкою завтовшки близько 5-7 мм. Моркву миємо, чистимо і натираємо на тертці для корейської моркви. Чистимо і нарізаємо тонкими півкільцями цибулю. Для приготування заправки в мисці змішуємо соєвий соус, коріандр (мелений), цукор, оцет, олію, мелений чорний перець, пригнічений часник і сіль. Усі подрібнені овочі складаємо в миску, поливаємо заправкою і додаємо кунжут. Накриваємо тарілкою, ставимо під гніт і відправляємо в холодильник на 4-5 годин, але краще на ніч.

Дістаємо салат, перемішуємо та подаємо з пісними голубцями. Смачного.