В міру солодкий та без хімії: як зробити домашній мармелад

Мармелад вдома зробити дуже просто

Відповідальні матусі намагаються обмежити своїх дітей у споживанні шкідливих продуктів, готуючи деякі з них вдома. Так, можна приготувати морозиво на власній кухні або ж зробити різнокольорові желейки, які так подобаються дітям.

Домашній мармелад робити не так складно, як може здатися, проте він вийде не лише смачним, а й корисним. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "kate_nutriciolog".

Як приготувати домашній мармелад

Інгредієнти:

пюре запеченого гарбуза і яблук – 250 г;

агар-агар – 2 ст. л.;

окріп – 100 мл;

мед – 1-2 ст. л.;

сік лимону чи апельсину – 2-3 ст. л.;

спеції за бажанням (кориця, імбир, мускатний горіх);

Спосіб приготування:

Запечені гарбуз і яблука збити в пюре разом з медом та спеціями. Залити агар кип’ятком. Залишити на 10-15 хвилин до повного розчинення. Додати агар та лимонний чи апельсиновий сік до пюре, добре перемішати. Довести майже до кипіння, постійно помішуючи. Розлити по формочках та залишити на кілька годин в прохолодному місці до повного застигання. Якщо немає формочок – можна вилити в будь-яку форму, а після застигання нарізати довільно.

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