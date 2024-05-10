В міру солодкий та без хімії: як зробити домашній мармелад

Автор
Марія Швець Марія Швець
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Натуральний, яскравий, насичений мармелад
Натуральний, яскравий, насичений мармелад. Фото 1000.menu

Мармелад вдома зробити дуже просто

Відповідальні матусі намагаються обмежити своїх дітей у споживанні шкідливих продуктів, готуючи деякі з них вдома. Так, можна приготувати морозиво на власній кухні або ж зробити різнокольорові желейки, які так подобаються дітям.

Домашній мармелад робити не так складно, як може здатися, проте він вийде не лише смачним, а й корисним. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "kate_nutriciolog".

Як приготувати домашній мармелад

Інгредієнти:

  • пюре запеченого гарбуза і яблук – 250 г;
  • агар-агар – 2 ст. л.;
  • окріп – 100 мл;
  • мед – 1-2 ст. л.;
  • сік лимону чи апельсину – 2-3 ст. л.;
  • спеції за бажанням (кориця, імбир, мускатний горіх);

Спосіб приготування:

  1. Запечені гарбуз і яблука збити в пюре разом з медом та спеціями.
  2. Залити агар кип’ятком.
  3. Залишити на 10-15 хвилин до повного розчинення.
  4. Додати агар та лимонний чи апельсиновий сік до пюре, добре перемішати.
  5. Довести майже до кипіння, постійно помішуючи.
  6. Розлити по формочках та залишити на кілька годин в прохолодному місці до повного застигання.
  7. Якщо немає формочок – можна вилити в будь-яку форму, а після застигання нарізати довільно.

Раніше ми писали, як приготувати домашні цукерки. Вони виходять смачнішими та знано дешевшими, ніж у магазині.

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#Солодощі #Мармелад #Готуємо вдома