В міру солодкий та без хімії: як зробити домашній мармелад
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Мармелад вдома зробити дуже просто
Відповідальні матусі намагаються обмежити своїх дітей у споживанні шкідливих продуктів, готуючи деякі з них вдома. Так, можна приготувати морозиво на власній кухні або ж зробити різнокольорові желейки, які так подобаються дітям.
Домашній мармелад робити не так складно, як може здатися, проте він вийде не лише смачним, а й корисним. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "kate_nutriciolog".
Як приготувати домашній мармелад
Інгредієнти:
- пюре запеченого гарбуза і яблук – 250 г;
- агар-агар – 2 ст. л.;
- окріп – 100 мл;
- мед – 1-2 ст. л.;
- сік лимону чи апельсину – 2-3 ст. л.;
- спеції за бажанням (кориця, імбир, мускатний горіх);
Спосіб приготування:
- Запечені гарбуз і яблука збити в пюре разом з медом та спеціями.
- Залити агар кип’ятком.
- Залишити на 10-15 хвилин до повного розчинення.
- Додати агар та лимонний чи апельсиновий сік до пюре, добре перемішати.
- Довести майже до кипіння, постійно помішуючи.
- Розлити по формочках та залишити на кілька годин в прохолодному місці до повного застигання.
- Якщо немає формочок – можна вилити в будь-яку форму, а після застигання нарізати довільно.
Раніше ми писали, як приготувати домашні цукерки. Вони виходять смачнішими та знано дешевшими, ніж у магазині.