Так банани ви ще не їли: як приготувати корисний сніданок, від якого діти будуть у захваті
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Ваші діти зметуть ці оладки за хвилину. Випічка виходить ароматною та дуже смачною.
Банани — це не лише смачний та поживний фрукт, але й чудовий інгредієнт для сніданку. Вони багаті на калій, вітамін B6 та клітковину, що робить їх ідеальним продуктом для початку дня.
Сьогодні ми поділимося з вами двома простими, але смачними рецептами бананів у тісті, які допоможуть вам зарядитися енергією на цілий ранок.
1. Бананові млинці на сковороді:
Це класичний рецепт, який сподобається всім.
Млинці виходять пухнастими, ніжними та неймовірно ароматними.
Інгредієнти:
- 1 банан
- 1 яйце
- 100 мл молока
- 100 г борошна
- 1 ч. л. розпушувача
- 1/2 ч. л. солі
- Олія для смаження
Приготування:
- Розімніть банан виделкою до стану пюре.
- Додайте до бананового пюре яйце та молоко, добре перемішайте.
- В окремій мисці змішайте борошно, розпушувач та сіль.
- Поступово додайте сухі інгредієнти до мокрих, постійно помішуючи, щоб не утворилися грудки.
- Розігрійте сковороду з олією на середньому вогні.
- Вилийте невелику кількість тіста на сковороду, формуючи млинець.
- Обсмажте млинець з обох боків до золотистої скоринки.
- Подавайте млинці з вашими улюбленими начинками, наприклад, з фруктами, медом, йогуртом або горіхами.
2. Бананові вафлі в вафельниці:
Любите вафлі?
Тоді цей рецепт для вас!
Бананові вафлі виходять хрусткими зовні та м'якими всередині, з насиченим банановим смаком.
Інгредієнти:
- 1 банан
- 1 яйце
- 100 мл молока
- 150 г борошна
- 2 ст. л. цукру
- 1 ч. л. розпушувача
- 1/2 ч. л. соди
- 1/4 ч. л. кориці
- Олія для змащування вафельниці
Приготування:
- Розімніть банан виделкою до стану пюре.
- Додайте до бананового пюре яйце та молоко, добре перемішайте.
- В окремій мисці змішайте борошно, цукор, розпушувач, соду та корицю.
- Поступово додайте сухі інгредієнти до мокрих, постійно помішуючи, щоб не утворилися грудки.
- Змастіть вафельницю олією.
- Вилийте тісто в вафельницю та готуйте вафлі до золотистого кольору.
- Подавайте вафлі з вашими улюбленими начинками, наприклад, з фруктами, медом, йогуртом або горіхами.
Раніше ми писали, як приготувати оладки з печінки. Також, ми ділились рецептом кабачкових оладок з сиром нашвидкуруч.