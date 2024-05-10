Так банани ви ще не їли: як приготувати корисний сніданок, від якого діти будуть у захваті

Ваші діти зметуть ці оладки за хвилину. Випічка виходить ароматною та дуже смачною.

Банани — це не лише смачний та поживний фрукт, але й чудовий інгредієнт для сніданку. Вони багаті на калій, вітамін B6 та клітковину, що робить їх ідеальним продуктом для початку дня.

Сьогодні ми поділимося з вами двома простими, але смачними рецептами бананів у тісті, які допоможуть вам зарядитися енергією на цілий ранок.

1. Бананові млинці на сковороді:

Це класичний рецепт, який сподобається всім.

Млинці виходять пухнастими, ніжними та неймовірно ароматними.

Інгредієнти:

1 банан

1 яйце

100 мл молока

100 г борошна

1 ч. л. розпушувача

1/2 ч. л. солі

Олія для смаження

Приготування:

Розімніть банан виделкою до стану пюре. Додайте до бананового пюре яйце та молоко, добре перемішайте. В окремій мисці змішайте борошно, розпушувач та сіль. Поступово додайте сухі інгредієнти до мокрих, постійно помішуючи, щоб не утворилися грудки. Розігрійте сковороду з олією на середньому вогні. Вилийте невелику кількість тіста на сковороду, формуючи млинець. Обсмажте млинець з обох боків до золотистої скоринки. Подавайте млинці з вашими улюбленими начинками, наприклад, з фруктами, медом, йогуртом або горіхами.

2. Бананові вафлі в вафельниці:

Любите вафлі?

Тоді цей рецепт для вас!

Бананові вафлі виходять хрусткими зовні та м'якими всередині, з насиченим банановим смаком.

Інгредієнти:

1 банан

1 яйце

100 мл молока

150 г борошна

2 ст. л. цукру

1 ч. л. розпушувача

1/2 ч. л. соди

1/4 ч. л. кориці

Олія для змащування вафельниці

Приготування:

Розімніть банан виделкою до стану пюре. Додайте до бананового пюре яйце та молоко, добре перемішайте. В окремій мисці змішайте борошно, цукор, розпушувач, соду та корицю. Поступово додайте сухі інгредієнти до мокрих, постійно помішуючи, щоб не утворилися грудки. Змастіть вафельницю олією. Вилийте тісто в вафельницю та готуйте вафлі до золотистого кольору. Подавайте вафлі з вашими улюбленими начинками, наприклад, з фруктами, медом, йогуртом або горіхами.

Раніше ми писали, як приготувати оладки з печінки. Також, ми ділились рецептом кабачкових оладок з сиром нашвидкуруч.