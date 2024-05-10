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Так банани ви ще не їли: як приготувати корисний сніданок, від якого діти будуть у захваті

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Такі оладки сподобаються навіть вибагливих гурманів (зображення створено за допомогою ШІ)
Такі оладки сподобаються навіть вибагливих гурманів (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Ваші діти зметуть ці оладки за хвилину. Випічка виходить ароматною та дуже смачною.

Банани — це не лише смачний та поживний фрукт, але й чудовий інгредієнт для сніданку. Вони багаті на калій, вітамін B6 та клітковину, що робить їх ідеальним продуктом для початку дня.

Сьогодні ми поділимося з вами двома простими, але смачними рецептами бананів у тісті, які допоможуть вам зарядитися енергією на цілий ранок.

1. Бананові млинці на сковороді:

Це класичний рецепт, який сподобається всім.

Млинці виходять пухнастими, ніжними та неймовірно ароматними.

Інгредієнти:

  • 1 банан
  • 1 яйце
  • 100 мл молока
  • 100 г борошна
  • 1 ч. л. розпушувача
  • 1/2 ч. л. солі
  • Олія для смаження

Приготування:

  1. Розімніть банан виделкою до стану пюре.
  2. Додайте до бананового пюре яйце та молоко, добре перемішайте.
  3. В окремій мисці змішайте борошно, розпушувач та сіль.
  4. Поступово додайте сухі інгредієнти до мокрих, постійно помішуючи, щоб не утворилися грудки.
  5. Розігрійте сковороду з олією на середньому вогні.
  6. Вилийте невелику кількість тіста на сковороду, формуючи млинець.
  7. Обсмажте млинець з обох боків до золотистої скоринки.
  8. Подавайте млинці з вашими улюбленими начинками, наприклад, з фруктами, медом, йогуртом або горіхами.

2. Бананові вафлі в вафельниці:

Любите вафлі?

Тоді цей рецепт для вас!

Бананові вафлі виходять хрусткими зовні та м'якими всередині, з насиченим банановим смаком.

Інгредієнти:

  • 1 банан
  • 1 яйце
  • 100 мл молока
  • 150 г борошна
  • 2 ст. л. цукру
  • 1 ч. л. розпушувача
  • 1/2 ч. л. соди
  • 1/4 ч. л. кориці
  • Олія для змащування вафельниці

Приготування:

  1. Розімніть банан виделкою до стану пюре.
  2. Додайте до бананового пюре яйце та молоко, добре перемішайте.
  3. В окремій мисці змішайте борошно, цукор, розпушувач, соду та корицю.
  4. Поступово додайте сухі інгредієнти до мокрих, постійно помішуючи, щоб не утворилися грудки.
  5. Змастіть вафельницю олією.
  6. Вилийте тісто в вафельницю та готуйте вафлі до золотистого кольору.
  7. Подавайте вафлі з вашими улюбленими начинками, наприклад, з фруктами, медом, йогуртом або горіхами.

Раніше ми писали, як приготувати оладки з печінки. Також, ми ділились рецептом кабачкових оладок з сиром нашвидкуруч.

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#Рецепт #Оладки #їжа-Телеграф