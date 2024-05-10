Ви здивуєтеся, наскільки це смачно: додайте до салату "Мівіну"
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Страва виходить ситною та смачною
Локшину швидкого приготування зазвичай їдять як першу страву. Проте з неї також можна приготувати смачний салат, як, наприклад, з болгарським перцем, твердим сиром та цибулею.
Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом ще одного смачного салату — з вареними яйцями та лікарською ковбасою. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "hotuyte_ta_smakuyte".
Як приготувати салат з "Мівіною", ковбасою та яйцем
Інгредієнти:
- локшина швидкого приготування – 2 пачки;
- огірок – 1-2 шт.;
- варені яйця – 3 шт.;
- лікарська ковбаса – 200 г;
- кукурудза – 0,5 банки;
- майонез;
- сіль, перець;
Спосіб приготування:
- Локшину подрібнити, додати половину спецій з пачки, залити окропом, залишити на 10 хвилин.
- Злити зайву воду і висипати у глибокий посуд.
- Туди додати порізані кубиком огірки, яйця, ковбасу та кукурудзу.
- Заправити майонезом, перемішати.
Раніше ми писали, як правильно заварити вермішель швидкого приготування. Окрім самої вермішелі знадобиться всього кілька продуктів, але це зробити страву значно апетитнішою.