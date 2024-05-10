Ви здивуєтеся, наскільки це смачно: додайте до салату "Мівіну"

Страва виходить ситною та смачною

Локшину швидкого приготування зазвичай їдять як першу страву. Проте з неї також можна приготувати смачний салат, як, наприклад, з болгарським перцем, твердим сиром та цибулею.

Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом ще одного смачного салату — з вареними яйцями та лікарською ковбасою. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "hotuyte_ta_smakuyte".

Як приготувати салат з "Мівіною", ковбасою та яйцем

Інгредієнти:

локшина швидкого приготування – 2 пачки;

огірок – 1-2 шт.;

варені яйця – 3 шт.;

лікарська ковбаса – 200 г;

кукурудза – 0,5 банки;

майонез;

сіль, перець;

Спосіб приготування:

Локшину подрібнити, додати половину спецій з пачки, залити окропом, залишити на 10 хвилин. Злити зайву воду і висипати у глибокий посуд. Туди додати порізані кубиком огірки, яйця, ковбасу та кукурудзу. Заправити майонезом, перемішати.

Раніше ми писали, як правильно заварити вермішель швидкого приготування. Окрім самої вермішелі знадобиться всього кілька продуктів, але це зробити страву значно апетитнішою.